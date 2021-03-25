Bilim insanları bir sonraki pandeminin ortaya çıkabileceği ülkeleri açıkladı

ÇEVRE BİLİMLERİNDE ÇALIŞAN HERKES BREZİLYA HAKKINDA BÜYÜK ENDİŞE DUYUYOR

Bununla birlikte araştırmacılar, özellikle Amazon yağmur ormanlarının kötüleşen çevre sağlığından endişe duyuyor. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro yönetiminde, ülkede ormansızlaşma on yıldan fazla bir süredir görülmeyen seviyelere yükseldi ve halk sağlığı sistemleri o kadar yanlış yönetildi ki, ülke şu anda dünyadaki en kötü Covid ölüm oranına sahip.

Morand, "Çevre bilimleri alanında çalışan herkes Brezilya'da biyolojik çeşitlilik, iklim ve halk sağlığına ne olduğu konusunda endişeli. Orada stres artıyor. Amazon, dünya ekosistemi için hiç de iyi olmayan iklim değişikliği nedeniyle bir devrilme noktasına yakın. Devrilme noktasına ulaşırsak kuraklık, yangınlar ve tabii ki hastalık açısından sonuçlar çok kötü olacak” dedi.