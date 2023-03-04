Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada?

4. JAPONYA

Pour Moi, ayrıca ülkelerine göre en çekici kadın ve erkekleri de sıraladığını belirterek, "Veriler erkek ve kadınlara göre incelendiğinde, en çekici kadınlar sıralamasında Hintli kadınlar ilk sırada yer alırken, onları Japon ve İsveçli kadınlar takip ediyor.