Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada?

Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip 50 ülkeyi belirledi. Türkiye'nin de sıralamada yer aldığı listede Reddit kullanacılarının yorumları analiz edildi.

İşte dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeler...

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Dünyanın "en çekici"ni insanlarına sahip ilk 50 ülke veri bilimi uzmanları ve yapay zeka işbirliği ile ortaya çıkarıldı. 

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

10. DANİMARKA

Araştırma kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki farklı milletlerden kadın ve erkeklerin  güzellik ve yakışıklığına dair binlerce Reddit gönderisi analiz edildi. Ardından ortaya çıkan sonuçlar ile derecelendirmeler oluşturuldu.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

9. İTALYA

İngiliz mayo markası Pour Moi tarafından yapılan araştırma için uzmanlar puanlama yapabilmek için  "çekici", "seksi", "güzel", "yakışıklı", "muhteşem", "iyi görünümlü", "hoş" ve "ateşli" kelimelerinin geçtiği tüm paylaşımları inceledi.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

8. FRANSA

Yorumlar ülkelere göre gruplandı ve gönderi, yorum ile beğeni sayısından puanlar oluşturuldu.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

7. UKRAYNA

Pour Moi’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Reddit verilerini analiz ettik ve dünyanın en çok hangi ülkelerin insanlarından etkilendiğini ortaya çıkarmak için çekici milletlerden bahseden paylaşımların ve onayların sayısını topladık.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

6. BREZİLYA

Bu çekici insanların nasıl göründüğünü eşfetmek üzere yapay zeka teknolojisini kullandık. Yapay zekadan bize bu ülkelerin her birinde 'çekici' olmanın neye benzediğini göstermesini istedik.” denildi.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

5. KANADA

Diğer taraftan listede ilk sırada Hindistan yer aldı. İkinci sırada ABD yer alırken onu İsveç, Japonya, Kanada ve Brezilya takip etti. Türkiye'de yaşayan kadın ve erkekler ise dünyanın çekicilik sıralamasında 22. sırada kendine yer buldu.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

4. JAPONYA

Pour Moi, ayrıca ülkelerine göre en çekici kadın ve erkekleri de sıraladığını belirterek, "Veriler erkek ve kadınlara göre incelendiğinde, en çekici kadınlar sıralamasında Hintli kadınlar ilk sırada yer alırken, onları Japon ve İsveçli kadınlar takip ediyor.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

3. İSVEÇ

Sadece erkek verilerine bakıldığında, en çekici olarak İngiliz erkekleri öne çıkıyor. Onu Hindistan, İtalya, ABD ve İsveç takip ederek ilk beşi tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

2. ABD

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

1. HİNDİSTAN

Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

DÜNYADAKİ EN ÇEKİCİ İNSANLARA SAHİP 50 ÜLKE VE PUANLARI

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