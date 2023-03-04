Bilim insanları dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeleri açıkladı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın "en çekici"ni insanlarına sahip ilk 50 ülke veri bilimi uzmanları ve yapay zeka işbirliği ile ortaya çıkarıldı.
Araştırma kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki farklı milletlerden kadın ve erkeklerin güzellik ve yakışıklığına dair binlerce Reddit gönderisi analiz edildi. Ardından ortaya çıkan sonuçlar ile derecelendirmeler oluşturuldu.
İngiliz mayo markası Pour Moi tarafından yapılan araştırma için uzmanlar puanlama yapabilmek için "çekici", "seksi", "güzel", "yakışıklı", "muhteşem", "iyi görünümlü", "hoş" ve "ateşli" kelimelerinin geçtiği tüm paylaşımları inceledi.
Yorumlar ülkelere göre gruplandı ve gönderi, yorum ile beğeni sayısından puanlar oluşturuldu.
Pour Moi’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Reddit verilerini analiz ettik ve dünyanın en çok hangi ülkelerin insanlarından etkilendiğini ortaya çıkarmak için çekici milletlerden bahseden paylaşımların ve onayların sayısını topladık.
Bu çekici insanların nasıl göründüğünü eşfetmek üzere yapay zeka teknolojisini kullandık. Yapay zekadan bize bu ülkelerin her birinde 'çekici' olmanın neye benzediğini göstermesini istedik.” denildi.
Diğer taraftan listede ilk sırada Hindistan yer aldı. İkinci sırada ABD yer alırken onu İsveç, Japonya, Kanada ve Brezilya takip etti. Türkiye'de yaşayan kadın ve erkekler ise dünyanın çekicilik sıralamasında 22. sırada kendine yer buldu.
Pour Moi, ayrıca ülkelerine göre en çekici kadın ve erkekleri de sıraladığını belirterek, "Veriler erkek ve kadınlara göre incelendiğinde, en çekici kadınlar sıralamasında Hintli kadınlar ilk sırada yer alırken, onları Japon ve İsveçli kadınlar takip ediyor.
Sadece erkek verilerine bakıldığında, en çekici olarak İngiliz erkekleri öne çıkıyor. Onu Hindistan, İtalya, ABD ve İsveç takip ederek ilk beşi tamamlıyor." ifadelerini kullandı.