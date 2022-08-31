Bilim insanları, gençleşme yeteneğine sahip “ölümsüz denizanası”nın genetik kodlarını çözdü

İspanyol bilim insanları, sürekli olarak gençleşebilmesi nedeniyle ölümü atlatabilen bir denizanası (Turritopsis dohrnii) türünün genetik kodlarını çözmeyi başardı. Araştırmacılar, yeni keşfin insanların yaşlanmasını önlemeye yönelik çalışmalar için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 13:32

Bilim insanları, gençleşme yeteneğine sahip “ölümsüz denizanası”nın genetik kodlarını çözdü - 1

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda (PNAS) yayınlanan yeni çalışmada, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada ve Oviedo Üniversitesi'ndeki meslektaşları, tekrar tekrar gençleşebildiği bilinen tek denizanası türü olan Turritopsis Dohrnii'nin genetik dizisini haritaladı.

Bilim insanları, gençleşme yeteneğine sahip “ölümsüz denizanası”nın genetik kodlarını çözdü - 2

T. DOHRNİİ HAKKINDA

Diğer denizanası türleri gibi, T. Dohrnii de iki parçalı bir yaşam döngüsüne sahip. Aseksüel bir evrede deniz tabanında yaşayan canlının asli görevini gıda kıtlığı zamanlarında hayatta kalmak oluşturuyor. Koşullar uygun olduğunda, denizanası cinsel olarak çoğalıyor.

Bilim insanları, gençleşme yeteneğine sahip “ölümsüz denizanası”nın genetik kodlarını çözdü - 3

Araştırmacıların bildirdiğine göre, birçok denizanası türünün yaşlanmayı tersine çevirme ve larva aşamasına dönme kapasitesine sahip olmasına rağmen, çoğu cinsel olgunluğa ulaştıklarında gençleşme yeteneğini kaybediyor.  Ancak, bu durum T. dohrnii için geçerli değil.

Bilim insanları, gençleşme yeteneğine sahip “ölümsüz denizanası”nın genetik kodlarını çözdü - 4

YAŞAM DÖNGÜSÜ SONSUZ BİR ÇEMBER ŞEKLİNDE DEVAM EDİYOR

Florida Oşinografi Enstitüsü'nün direktörü  Monty Graham, "Bu türün belki 15-20 yıldır evrimsel hile yapabildiğini biliyoruz. Bu hile, türe "ölümsüz denizanası" lakabını kazandırdı” diye konuştu.  

Diğer taraftan çalışma, T. dohrnii'nin genetik dizisini, cinsel üremeden sonra gençleşme yeteneğinden yoksun olan yakın bir genetik kuzen olan Turritopsis rubra'nınkiyle karşılaştırarak bu denizanasını neyin farklı kıldığını anlamaya yönelikti.

Bilim insanları, gençleşme yeteneğine sahip “ölümsüz denizanası”nın genetik kodlarını çözdü - 5

Bilim insanları, T. dohrnii'nin genomunda DNA'yı kopyalama ve onarma konusunda daha iyi hale getirebilecek varyasyonlara sahip olduğunu buldu. Ayrıca telomer adı verilen kromozomların uzunluğunu korumada bu türün daha iyi olduğu görüldü. İnsanlarda ve diğer türlerde, telomer uzunluğunun yaşla birlikte kısaldığı biliniyor. 

Bilim insanları, gençleşme yeteneğine sahip “ölümsüz denizanası”nın genetik kodlarını çözdü - 6

Öte yandan Graham, araştırmanın ticari bir değere sahip olmasının vakit olacağını belirterek, "Çalışmaya, bu denizanalarını öldürüp  bir cilt kremine dönüştüreceğiz diye bakamayız. Araştırma, denizanalarının ölümü aldatmasına yardımcı olan süreçleri ve protein işlevselliğini anlamakla daha çok ilgili” dedi.

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