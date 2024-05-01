Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor

"BATILI GÖRÜNEN KADINLARI SEÇİYOR"

"Zevk Takımı"nın yapısı yıllar içinde değişti, çünkü üç erkeğin de kadın zevki birbirinden farklıydı.

İddiaya göre Kim Il-Sung'un kadınlar konusunda daha geleneksel bir zevki vardı, çünkü o daha yaşlıydı, bu yüzden kendi grubu vardı.

Kim Jong-Il'in de kendine ait bir "Zevk Takımı" vardı.

Vücut tipleri biraz farklıydı. Kim Jong-Il uzun kadınları tercih etti çünkü kendisi çok kısaydı.

İddiaya göre Kim Jong-un, kişisel çevresi için daha "zayıf" kadınları seçme eğiliminde ve daha uzun boylu, daha "batılı görünümlü" kadınları tercih ediyor.