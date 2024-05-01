Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor
Kuzey Koreli sığınmacı Yeonmi Park, ülke lideri Kim Jong-Un'un her yıl 25 bakire kızı "Zevk Takımı" krmak için seçtiğini iddia etti. Kim Jong-Un'a kız aramak için okul bahçelerine dahi gidildiği, seçilen kızların siyasi durumlarına bakılıp sıkı sağlık kontrollerine alındığı belirtildi. Kim Jong-Un'un babası olan Kim Jong-Il, genç kızlarla cinsel yakınlığın kendisine "ölümsüzlük vereceğine" inanıyordu.
Kuzey Koreli sığınmacı Yeonmi Park, ülkesinin lideri Kim Jong-Un hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.
Genç kadın, lider Kim Jong-un'un tüyler ürpertici "Zevk Takımı"na katılmak üzere her yıl 25 bakire kız seçtiğini anlattı.