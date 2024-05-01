Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor

Kuzey Koreli sığınmacı Yeonmi Park, ülke lideri Kim Jong-Un'un her yıl 25 bakire kızı "Zevk Takımı" krmak için seçtiğini iddia etti. Kim Jong-Un'a kız aramak için okul bahçelerine dahi gidildiği, seçilen kızların siyasi durumlarına bakılıp sıkı sağlık kontrollerine alındığı belirtildi. Kim Jong-Un'un babası olan Kim Jong-Il, genç kızlarla cinsel yakınlığın kendisine "ölümsüzlük vereceğine" inanıyordu.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 1

Kuzey Koreli sığınmacı Yeonmi Park, ülkesinin lideri Kim Jong-Un hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Genç kadın, lider Kim Jong-un'un tüyler ürpertici "Zevk Takımı"na katılmak üzere her yıl 25 bakire kız seçtiğini anlattı.

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Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 2

SİYASİ BAĞLILIK SEÇİM KRİTERİ

Yeonmi Park'ın anlattıklarına göre kadınlar görünüşlerine ve ülkeye olan siyasi bağlılıklarına göre seçiliyor.

Park, Kim Jong-Un'un ve parti arkadaşlarına hizmet etmek için iki kez değerlendirildiğini ancak "aile durumu" nedeniyle seçilmediğini öne sürdü.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 3

Park, "Güzel bir kız bulmak için okul bahçelerine bile gidiyorlar. Güzel kızlar bulduklarında yaptıkları ilk şey aile durumlarını, yani siyasi durumlarını kontrol etmek oluyor. Kuzey Kore'den kaçan aile üyeleri olan, Güney Kore'de veya başka ülkelerde akrabaları olan kızları ortadan kaldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 4

SIKI SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYORLAR

Süreç daha sonra genç kızların bekaretlerini doğrulamak için tıbbi muayeneyi ile devam ediyor.

Bu aşamayı geçenler, vücudun herhangi bir yerindeki küçük yara izleri gibi kusurların incelendiği başka bir sıkı kontrolle karşı karşıya kalıyor.

Bu yoğun inceleme, "Kuzey Kore'nin dört bir yanından sadece bir avuç kızın" seçilmesine yol açıyor ve bunlar daha sonra Pyongyang'a transfer ediliyor.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 5

TEK AMAÇLARI KIM JONG-UN'U MEMNUN ETMEK

Park'ın iddiasına göre, seçildikten sonra bu kızların tek amacı Kim Jong-Un'u memnun etmek.

Kim Jong-Un'un da babası olan merhum Kuzey Kore lideri Kim Jong-Il, "genç genç kızlarla cinsel yakınlığın ona ölümsüzlük vereceğine" inanıyordu.

2011 yılında 70 yaşındayken ağır bir kalp krizinden öldü.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 6

50 YIL ÖNCE KURULDU

Kim Jong-Il'in bu "Zevk Takımı" fikrini 1970'lerde tasarladığı iddia ediliyor. Güzel kadınları seçti ve babası Kim Il-Sung'un ziyaret ettiği tatil bölgelerine yerleştirdi.

1983 yılında Kim Jong-Il kendi kullanımı için ikinci bir "Neşe Bölümü" oluşturdu.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 7

"BATILI GÖRÜNEN KADINLARI SEÇİYOR"

"Zevk Takımı"nın yapısı yıllar içinde değişti, çünkü üç erkeğin de kadın zevki birbirinden farklıydı.

İddiaya göre Kim Il-Sung'un kadınlar konusunda daha geleneksel bir zevki vardı, çünkü o daha yaşlıydı, bu yüzden kendi grubu vardı.

Kim Jong-Il'in de kendine ait bir "Zevk Takımı" vardı.

Vücut tipleri biraz farklıydı. Kim Jong-Il uzun kadınları tercih etti çünkü kendisi çok kısaydı.

İddiaya göre Kim Jong-un, kişisel çevresi için daha "zayıf" kadınları seçme eğiliminde ve daha uzun boylu, daha "batılı görünümlü" kadınları tercih ediyor.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 8

ZEVK TAKIMI 3'E AYRILIYOR

Kim Jong-Un'un karısının da aslında "Zevk Takımı"nda olduğuna dair söylentiler var.

"Zevk Takımı" üç ayrı gruba ayrılıyor. Bir grup masaj konusunda eğitim alıyor, bir diğeri ise Kim Jong-un ve yakın arkadaşlarının eğlenmesi için şarkı söyleme ve dans etme konusunda uzmanlaşıyor.

Üçüncü grup ise "cinsel faaliyetler bölümü" ile görevlendirildi: Kim Jong-Un ve çevresindeki erkekler ile cinsel yakınlık içinde olmaları gerekiyor.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 9

AİLELERİN BAŞKA ÇARESİ YOK

Özellikle seçilen kızlar Kim'e hizmet etmek için görevlendirilirken, diğerleri daha düşük rütbeli generalleri ve politikacıları memnun etmek için görevlendiriliyor.

Kuzey Kore'nin çaresiz koşullarında, ebeveynlerin kızlarının "Zevk Takımı"na katılmasına rıza gösterdiği ve bunu, açlıktan ölmeyeceklerini garanti altına almanın bir yolu olarak gördükleri bildiriliyor.

Kim Jong-Un hakkında şok iddia: Her yıl "Zevk Takımı" için 25 bakire kız seçiyor - 10

Ekibin üyeleri yirmili yaşlarının ortalarına geldiklerinde, "en iyi dönemlerini" geçmiş sayılıyor ve genellikle liderin korumalarından biriyle evlendiriliyor.

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