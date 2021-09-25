Bill Gates’ten Bezos ve Musk’a uzay eleştirisi: Dünyada yapacak çok işimiz var

‘HASTALIKLARDAN KURTULMAYI KAFAYA TAKTIM’

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın uzayla olan meşguliyetleri hakkındaki fikri sorulan Gates, “Bu konuyu bilemiyorum. Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım” derken, “ Muhtemelen kokteyl partilerinde hastalıklardan bahsederek insanları sıktım” diye konuştu.

Microsoft’un kurucusu, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.