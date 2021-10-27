BM'den 2,7 derecelik sıcaklık artışı uyarısı: Gelecek 10 yıl boyunca felaketler art arda gelecek

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 12:06
Birleşmiş Milletler (BM), ülkelerin mevcut İiklim taahhütlerinin 2030 yılına kadar karbonu yalnızca yaklaşık yüzde 7,5 oranında azaltacağı konusunda uyardı. Bu rakam bilim insanlarının küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlanması için gerekli olan yüzde 45’ten çok daha az.
BM Genel Sekreteri António Guterres, bulguları dünya liderlerine “ bir uyandırma çağrısı” olarak nitelendirirken, uzmanlar fosil yakıt şirketlerine karşı sert eylem çağrısında bulundu.
Bununla birlikte, 100'den fazla ülke yüzyılın ortalarında net sıfır emisyona ulaşma sözü vermiş olsa da, iklim felaketini önlemek için yeterli olmayacak. Net sıfır taahhütlerinin birçoğunun belirsiz olduğu ve emisyonlarda katı kesintiler eşlik etmedikçe, gelecek 10 yıl boyunca birçok iklim felaketi yaşanacak.
Guterres, "Isınma devam ediyor ve bu raporun içeriğinin de gösterdiği gibi, ihtiyacımız olan liderlere sahip değiliz. Ülkeler, Covid-19 pandemisi ile birlikte gelen büyük bir fırsatı çarçur ediyor. Dünya liderleri Cop26'ya hazırlanırken, bu rapor başka bir uyandırma çağrısıdır. Daha kaç tanesine ihtiyacımız var?" diye konuştu.
Raporu hazırlayan BM Çevre Programı'nın (UNEP) yönetici direktörü Inger Andersen küresel ısınmanın artık geleceğin sorunu olmadığını vurguladı:
“Küresel ısınmanın etkilerini şu anda yaşıyoruz ve bunu avilen çözmemiz gerekiyor. Küresel ısınmayı 1.5C ile sınırlama şansına sahip olmak ve sera gazı emisyonlarını neredeyse yarıya indirmek için sekiz yılımız var: Saat çok hızlı işliyor.”