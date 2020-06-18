Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap ülke gündeminden düşmüyor. Beyaz Saray yönetimi "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışıyor. Ancak kitapta yer alan birçok iddia şimdiden basına sızmış durumda. ABD Başkanı Trump, Bolton'ı yalancılıkla suçladı. Çin'le ilişkilerden, yeni seçimlere Venezuela'nın işgalinden Cemal Kaşıkçı cinayetine kadar birçok olaya ilişkin iddialar kitapta yer aldı.
Ahmet Bal / ntv.com.tr

ntv.com.tr 18.06.2020 - 10:28

Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 1

TRUMP, 2020 SEÇİMLERİ İÇİN ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ

Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre ABD Başkanı 2020 seçimlerini kazanmak için Çin'den ekonomik gücünü kullanmasını istedi. Bolton, Şi Cinping'le görüşmesinde Trump iki ülke arasındaki gerginliği tartışırken yaşananları şu sözlerle aktardı; Trump bir anda konuyu ABD seçimlerine getirdi. Çin'in ABD'den alacağı soya ve buğdayın seçimlerde etkili olacağını söyledi. Trump'ın sözlerini de yazabilirdim ancak hükümet yayım öncesi incelemesinde bunu kabul etmedi
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 2

2 DÖNEMDEN FAZLA GÖREVDE KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Yine WSJ'de yer alan bir başka habere göre ABD Başkanı Trump iki dönemden fazla görevde kalacağını ifade etti. Bolton kitabında, "Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'la altı yıl daha birlikte çalışmak istediğini söyledi. Trump ise iki dönem kuralının kendisi için esnetilmesi gerektiği sözleriyle yanıt verdi. Şi, ABD'de çok fazla seçim olduğunu ve Trump'la birlikte çalışmaya devam etmek istediğini söylediğinde Trump kafasını onaylar bir şekilde sallıyordu" ifadelerini yazdı.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 3
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar en fazla iki dönem görev yapabiliyor. George Washington'ın iki dönem başkanlık yaptıktan sonra görevi bırakması ABD yönetimi için bir teamüle dönüşmüş durumdaydı. 2. Dünya Savaşı yıllarında Başkan Franklin D. Roosevelt bu kuralı hiçe sayarak 3. ve 4. dönemlerde başkanlık yaptı. Daha sonra 22. Anayasa Değişikliği'yle iki dönem başkanlık kuralı yasaya girdi. Böylece ülkede 1789'dan beri iki dönemden fazla görev yapan sadece bir başkan bulundu.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 4

ZTE VE HALKBANK DAVALARINA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Bolton, Trump'ın Çin merkezli ZTE şirketi ve Halkbank'a yönelik ABD'deki davalara da bu ülkelerin lehine sonuçlanması için müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 5

ÇİN'İN TOPLAMA KAMPLARINI ÖVDÜ

Washington Post'ta yer alan bir habere göre ise Çin'deki Uygur Türkleri için kurulan toplama kamplarına ABD Başkanı destek verdi. Bolton, "Trump, Şi'ye kampları inşa etmeye devam etmelerini söyledi. Ona göre yapılması gereken en doğru şey buydu" dedi.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 6

IVANKA İÇİN VELİAHT PRENS SELMAN'I SAVUNDU

Kitapta yer alan bir diğer iddia ise İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili. ABD Başkanı Trump, ilk günlerde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a verdiği destekle eleştirilmişti. Bolton'ın kitabında yer alan iddialara göre ABD Başkanı bunu gündemi değiştirmek için yaptı.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 7
Bolton aynı günlerde Trump'ın kızı Ivanka'nın devlet işlerinde kişisel mail adresini kullandığının ortaya çıkması üzerine gündemi değiştirmeye çalıştı. Başkan Trump seçim yarışında benzer bir konu nedeniyle Demokrat rakibi Hillary Clinton'a çok yüklenmişti.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 8

POMPEO'DAN TRUMP'A: TAMAMEN SAÇMALIYOR

Bolton'ın Trump'la ilgili bir diğer iddiası ise yönetimin çalışanlarıyla ilgili. New York Times'da yer alan iddialara göre 2018 yılındaki tarihi Kuzey Kore - ABD görüşmesinin ardından Pompeo, Trump hakkında, "Tamamen saçmalıyor" ifadelerini kullandı.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 9

FİNLANDİYA'YI RUSYA TOPRAĞI SANIYORDU

Yine NY Times'da yer alan bir başka iddiaya göre, ABD Başkanı müttefiklere dair temel bilgilere bile sahip değildi. Başkan Trump, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'a "Siz nükleer güç müsünüz" diya sordu. Ayrınca Başkan danışmanlarından birine "Finlandiya, Rusya'nın bir parçası mı?" diye sordu.
Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar - 10

VENEZUELA'NIN İŞGALİ

Washinton Post'ta yer alan bir ifadeye göre ise başkanlığı döneminde ilişkinlerin gerildiği Venezeula'nın işgal edilmesi ABD Başkanı Trump'a göre klas bir hareket olacaktı. Trump ayrıca Venezuela'nın aslında ABD'nin bir parçası olduğuna inanıyordu.

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