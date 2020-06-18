Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili öne çıkan iddialar

2 DÖNEMDEN FAZLA GÖREVDE KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
Yine WSJ'de yer alan bir başka habere göre ABD
Başkanı Trump iki dönemden fazla görevde kalacağını ifade etti. Bolton kitabında, "Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'la altı yıl daha birlikte çalışmak istediğini söyledi. Trump ise iki dönem kuralının kendisi için esnetilmesi gerektiği sözleriyle yanıt verdi. Şi, ABD'de çok fazla seçim olduğunu ve Trump'la birlikte çalışmaya devam etmek istediğini söylediğinde Trump kafasını onaylar bir şekilde sallıyordu" ifadelerini yazdı.