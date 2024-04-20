Brezilya'da ışıklar yerli halklar için yandı: Dev heykel yeşile büründü
Brezilya'nın sembollerinden Kurtarıcı İsa Heykeli'nin ışıkları bu defa yerli halklar için yandı. Yerli Halklar günü vesilesiyle dev heykel yeşil renkle ışıklandırıldı.
Brezilya'da Rio de Janerio'nun simgelerinden Kurtarıcı İsa heykeli, yerli halklar için ışıklandırıldı.
19 Nisan, Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Yerli Halklar günü. Bu gün, 1943 yılından bu yana kutlanıyor.
Rio'nun ikonik heykeli de bu özel gün vesilesiyle ilk kez yeşil renkte ışıklandırıldı.
Ülkenin dört bir yanından bir grup da bu olaya tanıklık etmek için heykelin önünde toplandı.