Brezilya'da ışıklar yerli halklar için yandı: Dev heykel yeşile büründü

Brezilya'nın sembollerinden Kurtarıcı İsa Heykeli'nin ışıkları bu defa yerli halklar için yandı. Yerli Halklar günü vesilesiyle dev heykel yeşil renkle ışıklandırıldı.

Brezilya'da ışıklar yerli halklar için yandı: Dev heykel yeşile büründü - 1

Brezilya'da Rio de Janerio'nun simgelerinden Kurtarıcı İsa heykeli, yerli halklar için ışıklandırıldı.

19 Nisan, Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Yerli Halklar günü. Bu gün, 1943 yılından bu yana kutlanıyor.

Rio'nun ikonik heykeli de bu özel gün vesilesiyle ilk kez yeşil renkte ışıklandırıldı.

Ülkenin dört bir yanından bir grup da bu olaya tanıklık etmek için heykelin önünde toplandı.

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Brezilya'da ışıklar yerli halklar için yandı: Dev heykel yeşile büründü - 2

Heykeli izlemek için gelen biri, "Bugün biz taleplerimizin bir kısmını ortaya koyabiliyoruz, yerli halkların toprakları için taleplerimizi dile getirebiliyoruz. Bu birçok çatışmanın önüne geçecek, toplumsal barışın sağlanmasına yardımcı olacak" diye konuştu.

Brezilya'da ışıklar yerli halklar için yandı: Dev heykel yeşile büründü - 3

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva geçtiğimiz günlerde iki yerli bölgesini daha resmi olarak tanıdı. Dört bölgeyle ilgili de girişimler sürüyor.

Ancak yerliler, topraklarının korunması için devletin daha fazla adım atmasını bekliyor.

Brezilya'da ışıklar yerli halklar için yandı: Dev heykel yeşile büründü - 4

Ülkede 300 farklı etnik grup 730 bölgede yaşıyor. Bu bölgelerin çoğu Amazon Ormanları'nda yer alıyor.

Bir önceki devlet başkanı Jair Bolsonaro, yerlilerin topraklaryla Amazon Ormanları'nın tarım ve madenciliğe açılmasını destekliyordu.

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