Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı

Rio de Janeiro'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, 6 Şubat meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kurbanları anısına Türk ve Suriye bayraklarının yanı sıra destek mesajlarıyla aydınlatıldı.
Brezilyalı yetkililer, heykeli aydınlatma amaçlarının her iki ülkede hayatını kaybeden 42 bin kişiyi onurlandırmak olduğunu söyledi.
Kurtarıcı İsa heykelini iki ülke bayrağının projeksiyonları ve "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazılı mesajlar kapladı.
Öte yandan, Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı 38 bin 44'e yükseldi, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu.
Suriye sağlık bakanlığına göre, Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerde bin 414 kişi öldü. Suriye'nin muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatısında ise en az 4 bin 400 kişi yaşamını yitirdi.