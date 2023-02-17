Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına Türkiye ve Suriye bayraklarıyla ve destek mesajlarıyla aydınlatıldı.

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 1

Rio de Janeiro'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, 6 Şubat meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kurbanları anısına Türk ve Suriye bayraklarının yanı sıra destek mesajlarıyla aydınlatıldı.

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 2

Brezilyalı yetkililer, heykeli aydınlatma amaçlarının her iki ülkede hayatını kaybeden 42 bin kişiyi onurlandırmak olduğunu söyledi. 

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 3

Kurtarıcı İsa heykelini iki ülke bayrağının projeksiyonları ve "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazılı mesajlar kapladı.

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 4

TÜRKİYE VE SURİYE YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan, Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 5

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 6

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı 38 bin 44'e yükseldi, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu.

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 7

Suriye sağlık bakanlığına göre, Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerde bin 414 kişi öldü. Suriye'nin muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatısında ise en az 4 bin 400 kişi yaşamını yitirdi. 

Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 8
Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 9
Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 10
Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı - 11

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