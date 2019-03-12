Brezilya'daki şiddetli yağışlar 12 can aldı
Anadolu Ajansı
Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo kentinde ve çevresinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.
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Sao Paulo Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, Sao Paulo ve çevresinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Bölgede aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım sağlanamadığı ifade edildi.
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Vali Joao Doria, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.
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Bölgede pazar gününden beri etkili olan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.
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