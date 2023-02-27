"Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası dünya basınında

The Guardian: İstanbul'da Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta, Türkiye'deki depremden sağ kurtulan çocuklara bağış olarak binlerce oyuncak ayı ve pelüş oyuncaklar sahaya atıldı.
Reuters: Beşiktaş taraftarları depremden etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak fırlattı.
BBC: Taraftarlar deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere atkı, bere ve pelüş oyuncaklar attı.
Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi düzenlenen tören öncesi ülkenin etkilenen güney illerinin isimleriyle ısınırken; taraftarlar Vodafone Stadı'nda bulunan arama kurtarma ekiplerini alkışladı.
ESPN: Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve peluş hayvanlar fırlattı. Güzel oyun...
Al Jazeera English: Beşiktaş taraftarları depremden kurtulan çocuklara oyuncak bağışlarken, maç sırasında futbol sahasına oyuncak ayılar yağdı.
SKY Sports Football: İnanılmaz. Beşiktaş taraftarı, depremden etkilenen çocuklar için yüzlerce oyuncağı ve içi doldurulmuş oyuncakları sahaya fırlattı.
Bloomberg: Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor ile oynanan maçta bu ay meydana gelen büyük depremden etkilenen çocukların yararına sahaya oyuncak yağdırdı.
Serie A English: Hayat, sporu aştığında... Beşiktaş ve Antalyaspor'dan depremden etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest.