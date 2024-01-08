Bu tarihlere dikkat! 2024'te gözlemlenecek gök olayları
Bu yıl gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir yıl olacak. Satürn'ün Dünya'ya en yakın konuma gelmesi, tam güneş tutulması, çok sayıda meteor yağmuru ve bilinen en parlak kuyruklu yıldız. İşte 2024'ün astronomik olayları.
METEOR YAĞMURU
2024'te gözlemlenecek meteor yağmurları
Quadrantids (3-4 OCAK )
Lyrids ( 22-23 NİSAN)
Eta Aquariids (6 MAYIS)
Alpha Capricornids ( 30 TEMMUZ)
Delta Aquariids (30 TEMMUZ)
Perseids (12-13 AĞUSTOS )
Draconids ( 8-9 EKİM)
Orionids ( 21-22 EKİM)
Taurids (12-13 KASIM)
Leonids ( 18 KASIM )
Geminids (14-15 ARALIK)
Ursids (23 ARALIK)
Meteor yağmurlarını görmek için teleskopa ihtiyacınız yok, ancak onları karanlık bir gökyüzünde, ay ışığında, yapay ışıkların olmadığı geniş ve engelsiz bir gökyüzü manzarasına sahip bir ortamda gözlemlemleyebilirsiniz.