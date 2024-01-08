Bu tarihlere dikkat! 2024'te gözlemlenecek gök olayları

İKİ SÜPER AY

Yılda genellikle üç veya dört süper ay gerçekleşirken 2024'te sadece iki tane olacak, gezegenin neresinde olursanız olun görülebilir olan süper ayın ilki 18 Eylül'de gerçekleşecek yılın ikinci süper ayı 17 Ekim'de görülecek.



Süper ay, dolunayın dünya etrafındaki yörüngesine en yakın olduğu andır ve ay normalden daha büyük ve parlak görünür.