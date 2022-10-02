Bulgaristan'da seçimin galibi belli oldu

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ'NİN BÜYÜK BAŞARISI

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarihsel bir yükseliş gösterip, oyların yüzde 14,4 ile ülkenin 3. büyük siyasi gücü oldu.