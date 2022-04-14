Covid-19 aşıları İtalya'daki ölüm sayısını yarıya indirdi

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 12:05 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 12:07
İtalya’da yapılan yeni bir araştırmada, corona virüs aşılarının ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kayıplarını yarı yarıya azalttığı tespit edildi.
Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) yaptığı açıklamaya göre, Covid-19'a karşı aşılar İtalya'da geçen yıl yaklaşık 150 bin can kaybını ve 8 milyon vakayı önledi.
2021'in başından 2022’nin Ocak ayının sonuna kadar süren ISS çalışmasında, aşı kampanyasının 500 binden fazla hastaneye yatışı ve 55 binden fazla yoğun bakıma kabulü önlediği de aktarıldı.
İtalya, salgının Şubat 2020'de ortaya çıkmasından bu yana Covid-19 ile bağlantılı 161 bin 32 ölüm kaydederken, Avrupa’da İngiltere’den sonra ikinci, dünyada ise sekizinci sırada yer aldı.
Ülke bugüne kadar 15,4 milyon vaka bildirirken, Our World in Data'dan alınan verilere göre, İtalyanların yaklaşık yüzde 79'u iki doz, yüzde 65'i ise üç doz aşı oldu.
ISS araştırması, aşılarla hayatı kurtarılanların yüzde 72'sinin 80 yaş ve üzerinde, yüzde 19'unun 70-79 yaş grubunda, yüzde 7'sinin 60-69 yaş grubunda ve yüzde 3'ünün 60 yaşın altında olduğunu tahmin ediyor.
Sonuçların, haftalık vaka sayıları, hastaneye yatışlar, yoğun bakım ünitesi kabulleri ve ölümler üzerindeki etkilerini değerlendirmek için aşı etkinliği ve haftalık aşı sayılarına ilişkin veriler kullanılarak hesaplandığı vurgulandı.