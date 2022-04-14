Covid-19 aşıları İtalya'daki ölüm sayısını yarıya indirdi

İtalya, salgının Şubat 2020'de ortaya çıkmasından bu yana Covid-19 ile bağlantılı 161 bin 32 ölüm kaydederken, Avrupa’da İngiltere’den sonra ikinci, dünyada ise sekizinci sırada yer aldı.

Ülke bugüne kadar 15,4 milyon vaka bildirirken, Our World in Data'dan alınan verilere göre, İtalyanların yaklaşık yüzde 79'u iki doz, yüzde 65'i ise üç doz aşı oldu.