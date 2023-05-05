Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati

AY TUTULMASI NEDİR, NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.





