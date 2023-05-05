Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati

Yılın ilk Ay tutulması için geri sayım devam ediyor. Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" adıyla anılan Ay tutulması dünyanın farklı noktalarından izlenebilecek. Yerli Amerikalılar buna Tomurcuklanan Ay, Yumurtlayan Ay ve Dikim Ayı adını verdiler. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati - 1

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. Yıllığa göre 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek.

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Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati - 2

Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik bir olay yaratacak. Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler.

Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati - 3

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye’den de izlenebilecek.

Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati - 4

TUTULMA SAAT KAÇTA?

Tutulma, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak.

Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati - 5

AY TUTULMASI NEDİR, NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.


Çiçek Ay tutulması nedir, ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte Ay tutulmasının Türkiye saati - 6

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.

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