Çin basınından Baykar'a övgü: Değişimin gücü sessizce biriktirildi

Şirketin kurucusu Özdemir Bayraktar'ın bir uçuş tutkunu olarak daima Türk havacılık sanayisine katkı sağlama arzuladığının anlatıldığı makalede, "Türkiye, 2000’li yıllarda yerli İHA sistemini geliştirme planını açıkladı ve daha fazla özel girişimi İHA alanına girmeye teşvik etti. Bu, Baykar Teknoloji’nin de savunma alanına girişinin başlangıcı oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.



