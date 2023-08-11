Çin basınından Baykar'a övgü: Değişimin gücü sessizce biriktirildi
Çin'de orduya ait yayın organında, Türk insansız hava araçları (İHA) üreticisi Baykar Teknoloji'nin savunma sanayindeki başarısını ele alan bir yazı yayımlandı. PLA Daily adlı gazetenin makalesinde Baykar Teknolojisi'nin dünya ve Türkiye için önemine dikkat çekilerek, "Değişimin gücü sessizce biriktirildi." ifadelerine yer verildi.
Makalede, Baykar'ın hızlı yükselişinin, dışarıdan siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Türk savunma sanayisinin yerli imkanlarla önemli sıçrama yaratmasının örneği olduğu vurgulandı.