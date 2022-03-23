Çin'de 250 hayvan türüne ait 500 milyon yıllık fosiller bulundu

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 15:31 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 15:42
Yeni bir araştırmaya göre, günümüzde yaşayan birçok hayvanın ataları, modern Çin'de 500 milyon yıldan fazla bir süre önce yaşamış olabilir.
Şu anda bilim tarafından bilinen en eski hayvan fosili gruplarından biri, 250'den fazla türün kalıntıları da dahil olmak üzere Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulundu.
Yeni keşif, modern hayvanlar ve insanlar gibi embriyo olarak simetriye sahip, yani birbirlerinin ayna görüntüsü olan sol ve sağ taraflara sahip iki taraflı türlerin hızlı yayılmasını gören Kambriyen Patlaması’nın önemli kanıtlarından birini oluşturuyor.
518 milyon yıllık Chengjiang Biota'da bulunan fosiller arasında çeşitli solucanlar, eklem bacaklılar (canlı karideslerin, böceklerin, örümceklerin, akreplerin ataları) ve hatta en eski omurgalılar (balıkların, amfibilerin, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin ataları) bulunuyor.
Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, ilk kez bu ortamın fırtına ve sellerden etkilenen ve besin açısından zengin bir delta olduğunu keşfetti. Bölge şu anda dağlık Yunnan Eyaletinde karada bulunuyor, ancak ekip, geçmişte çevredeki deniz akıntılarının kanıtlarını gösteren kaya çekirdeği örneklerini inceledi.
Çalışmanın yazarı olan Exeter Üniversitesi ve Yunnan Üniversitesi’nden kıdemli yazar Dr. Xiaoya Ma, “Kambriyen Patlaması artık evrensel olarak gerçek bir hızlı evrim olayı olarak kabul ediliyor, ancak bu olayın nedensel faktörleri, çevresel, genetik veya ekolojik tetikleyiciler hakkındaki hipotezlerle uzun süredir tartışılıyor” dedi.
Bununla birlikte, delta ortamının keşfi, bu Kambriyen çift taraflı hayvan ağırlıklı deniz topluluklarının gelişmesi için olası nedensel faktörleri ve onların olağanüstü yumuşak doku korumasını anlamaya yeni bir ışık tuttu.
Yunnan Üniversitesi'nden yardımcı yazar Farid Saleh, “Çok sayıda tortul akışın birlikteliğinden Chengjiang Biota'yı barındıran ortamın karmaşık ve kesinlikle benzer hayvan toplulukları için literatürde daha önce önerilenden daha sığ olduğunu görebiliyoruz” dedi.
Diğer taraftan, bilim insanları çalışmanın sonuçlarının erken dönem hayvanların çoğunun tuzluluk dalgalanmaları ve yüksek miktarda tortu birikimi gibi stresli koşulları tolere ettiğini gösterdiği için önemli olduğunu söyledi.
Kanada’da yer alan Saskatchewan Üniversitesi'nden Maximiliano Paz, “'Çökelti çekirdeklerine erişim, Chengjiang bölgesinin yıpranmış kayalıklarında genellikle takdir edilmesi zor olan kayadaki ayrıntıları görmemizi sağladı” değerlendirmesinde bulundu.