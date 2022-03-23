Çin'de 250 hayvan türüne ait 500 milyon yıllık fosiller bulundu

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, ilk kez bu ortamın fırtına ve sellerden etkilenen ve besin açısından zengin bir delta olduğunu keşfetti. Bölge şu anda dağlık Yunnan Eyaletinde karada bulunuyor, ancak ekip, geçmişte çevredeki deniz akıntılarının kanıtlarını gösteren kaya çekirdeği örneklerini inceledi.

Çalışmanın yazarı olan Exeter Üniversitesi ve Yunnan Üniversitesi’nden kıdemli yazar Dr. Xiaoya Ma, “Kambriyen Patlaması artık evrensel olarak gerçek bir hızlı evrim olayı olarak kabul ediliyor, ancak bu olayın nedensel faktörleri, çevresel, genetik veya ekolojik tetikleyiciler hakkındaki hipotezlerle uzun süredir tartışılıyor” dedi.