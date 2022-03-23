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Çin'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

Çin Sivil Havacılık İdaresi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağına ait karakutulardan birinin bulunduğunu açıkladı.

Haberler - İHA 23.03.2022 - 14:44 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 14:49

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu - 1

'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu - 2

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), düşen uçağa ait iki karakutudan birinin bulunduğunu duyurdu.

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu - 3

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçak düştüğü sırada tehlikeli hava koşullarının olmadığı belirtildi.

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu - 4

China Eastern Havayolları şirketine ait 9’u mürettebat 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı Pazartesi günü öğleden sonra Wuzhou kentinde dağlık bir alana düşmüştü.

Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti.

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu - 5

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, havayolu şirketi tarafından dün yapılan açıklamada, uçağın enkazının bulunduğu bölgede şu ana kadar kimsenin kurtulmadığı belirtilmişti.

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