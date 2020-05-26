Çinli uzman: Dünya corona virüsten daha kötü salgınlarla yüzleşecek

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

“İnsanların bir sonraki bulaşıcı hastalık salgınından muzdarip olmasını önlemek istiyorsak, doğada vahşi hayvanlar tarafından taşınan virüsleri öğrenmek ve araştırma yapmak zorundayız. Corona virüs salgını buzdağının görünen yüzü... Onları incelemezsek muhtemelen başka bir salgın olacaktır” ifadelerini kullandı.