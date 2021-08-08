Corona virüs aşısı çocuk ve gençler için gerekli mi?

İtalya'da 2020 verilerine göre 18 yaşından küçük 3836 hastanın yüzde 4,3'ü ağır bir hastalık süreci geçirirken, dört kişi de hayatını kaybetti. Uluslararası pediatri kardiyologları, corona nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmesi gereken çocukların oranının yüzde 0,6 ila 2 arasında olduğunu belirtiyor.

Enfeksiyondan sonra çocuklarda nadiren de olsa kalp yetmezliği gibi bazı komplikasyonlar da meydana gelebiliyor.