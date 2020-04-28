Corona virüs salgınını başlatmakla suçlanan kadının hayatı alt üst oldu

ntv.com.tr - DHA 28.04.2020 - 15:39 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 15:55
200’ün üzerinde ülke ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 3 milyonu aşarken, pandemi ABD ve Çin arasında politik bir savaş haline geldi. İki ülke arasında karşılık suçlamalar, bilimsel dayanaklardan uzak komplo teorilerini yaratmaya devam ediyor.
Kasım ayında salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları’na (askeri olimpiyatlar) ABD ordu takımıyla katılan bisikletçi Maatje Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Wuhan’a taşıyan kişi olarak ilan edildi. CNN'in haberine göre, Covid-19 yakalanmadığını belirten ABD ordusu mensubu Benassi salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini söyledi.
Aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi’nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğunu söyledi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.
Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti.
Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını söylerek, iddiaların tek dayanağının kasım ayında Wuhan’daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi.
Sosyal medyadan ölüm tehditleri alanBenassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediğini de açıkladı.
Corona virüsün dünyaya yayıldığı andan hastalık hakkında yanlış bilgiler de yayılmaya başladı. Facebook, Youtube ve Twitter gibi teknoloji devleri, komplo teorilerini durdurmak için adım attılar, ancak bu çabalar Benassi’ye yardım edemedi. Ailenin çektiği acı, açık sahte yalanların sosyal medya platformları tarafından ödüllendirilmesi ve güçlendirilmesi potansiyelini vurguluyor. Ayrıca, çevrimiçi yanlış bilgi vermenin, ne kadar vahşi ya da açıkça yanlış görünse de, çevrimdışı dünyada gerçek ve kalıcı sonuçları olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.
Maajte ve eşi Matt hala ABD hükümetinde aktif olarak çalışıyor. Maajte, ABD Ordusu'nun Virginia'daki Fort Belvoir'de güvenlik görevlisi olarak, emekli Hava Kuvvetleri subayı Matt ise aynı biriminde sivil olarak görev yapıyor.