Corona virüs salgınını başlatmakla suçlanan kadının hayatı alt üst oldu

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti.

Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını söylerek, iddiaların tek dayanağının kasım ayında Wuhan’daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan ölüm tehditleri alanBenassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediğini de açıkladı.