Corona virüs SARS kadar ölümcül iddiası (Covid-19 nedeniyle gerçekte ne kadar insan öldü?)

İTALYAN ÇALIŞMASINA GÖRE VİRÜS SARS KADAR ÖLÜMCÜL

İtalyan araştırmacıların çalışması, yeni tip corona virüsü, 2003 ile 2004 yılları arasında görülen ve on kişiden birini öldüren SARS kadar ölümcül hale getiriyor. Araştırmacılar, kasabada bu kadar çok insanın neden enfekte olduğunu açıklamadı. Ancak Castiglione d’Adda'nın İtalya'da ilk vurulan yerlerden biri olduğunu ve bu nedenle halkının hazırlanmamış olabileceğini belirtti. Bununla birlikte farklı araştırmacılar, İtalya'nın daha yaşlı bir nüfusa sahip olduğu için daha fazla vaka görülebileceğini daha önce pek çok kez açıkladı.