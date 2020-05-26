Corona virüste son durum: Dünya genelinde can kaybı 350 bini geçti

Dünyayı etkisi alan Covid-19 ile ülkelerin savaşı devam ediyor. Corona virüste hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bin 22'ye, vaka sayısı ise 5 milyon 643 bin 983'e yükseldi. Öte yandan virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 30'a yükseldi. İngiltere 37 binden fazla can kaybıyla ABD'nin ardından Covid-19'da en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke.

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ntv.com.tr 26.05.2020 - 19:48

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini aştı.



Küresel Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bin 22'ye, vaka sayısı ise 5 milyon 643 bin 983'e ulaştı. CORONA VİRÜSTE SON DURUM

ABD ÖLÜ SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE Vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyon 709 bini geçerken ölü sayısı da 100 bin 30'a yükseldi. Böylece ABD can kaybı 100 bini aşan ilk ülke oldu.

FRANSA Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 530'a çıktı.



Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 520 artışla 219 bin 957'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 1555'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 264 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 48 gündür düşüyor.



İyileşen kişi sayısı 718 artarak 65 bin 879'a yükseldi.



Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 83 kişi yaşamını yitirirken, yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısının güncellenmesiyle toplam can kaybı 28 bin 530'a çıktı.

İSPANYA'DA ÖLÜM VE VAKA SAYILARINDA ÜÇÜNCÜ DÜZELTME İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınıyla ilgili verilerde yeni bir düzenleme yaparak, hayatlarını kaybedenlerin sayısını 27 bin 117 olarak verdi.



Bakanlık, corona virüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında üçüncü kez değişiklik yaptı.



Ülkede iki gün önce 28 bin 752 olarak açıklanan corona virüsten ölenlerin sayısını dün 26 bin 834'e indiren Sağlık Bakanlığı, bugün ise "son 7 günde 35 kişi öldü" bilgisini vermesine karşı toplam sayının 27 bin 117'ye çıktığını açıkladı.

Son dönemlerde virüsle bağlantılı verilerde sıkça sorunlar yaşanan İspanya'da, 4 gün önce de günlük ölü sayısı 56 olarak açıklamasına rağmen toplam rakam 27 bin 940'dan 28 bin 628'e çıkarılmıştı.



Sorunun kökeninde, şüpheli ölüm vakalarının doğrulatılması ve özerk yönetimler ile merkezi hükümet arasındaki veri anlaşmazlığı bulunuyor.



Bakanlık, son 24 saate göre günlük ölü sayılarını iki gündür vermiyor.



Diğer yandan İspanya'da son 24 saatte PCR testlerine göre, 194 kişide corona virüs tespit edildiği bildirilse de dün 235 bin 400 olarak verilen toplam vaka sayısının 236 bin 259'a çıktığı duyuruldu.

İTALYA İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi.



Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden corona virüs salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısı 2 bin 358'lik düşüşle 52 bin 942'ye geriledi.



Bugüne kadar corona virüs bulaşanların toplam sayısı 230 bin 555'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 397 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 677'lik artışla 144 bin 658'e çıktı.

BREZİLYA Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, corona virüsü hiçe sayan ve hafif bir gribe benzeten tavrı ile tepki çekmişti. Bolsonaro ayrıca, ülkede can kaybının beş bini aşmasına "N'olmuş yani" ifadeleriyle yorumlamıştı.

RUSYA'DA KRİTİK ARTIŞ Ülkede 353 bin 427 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 633’e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 37 bin 48'e yükseldi.