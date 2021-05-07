Covid-19 Batıdaki zengin ülkelerde geri çekildi, ama pandemi hala bitmekten çok uzak

DOĞUDAKİ SALGINLAR BATIYA GELEBİLİR, KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Bilim insanları, corona virüsün aşılardan kaçabilen mutasyonlarının, kuluçkada olduğu için Hindistan gibi ülkelerde şiddetli salgınlara neden olabileceğini ve ardından Batı'ya yayılabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar bu nedenle, yoksul ülkelerdeki aşıların yaygınlaştırılmasını çok önemli olduğunu belirterek, bunun daha zengin ülkelerden gelen aşı bağışları ve aşı üretiminde dünya çapında bir artış sayesinde hızlanabileceğini ifade etti.





