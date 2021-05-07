Covid-19 Batıdaki zengin ülkelerde geri çekildi, ama pandemi hala bitmekten çok uzak

ntv.com.tr - Reuters 07.05.2021 - 15:38 | Son Güncelleme : 07.05.2021 - 15:40
Bilim insanları batıda hızla ilerleyen aşılama çalışmaları nedeniyle Covid-19 salgının merkezinin Latin Amerika ve Asya'daki yoksul ülkelere kaydığını açıkladı.
Bununla birlikte Hindistan, virüsün birçok eyalette hastaneleri alt üst etmesi ile yeni vakalarda dünya rekorları kırmaya devam ediyor. Hükümet verilerine göre, Hindistan haftada ikinci kez 400 binden fazla yeni günlük vaka bildirerek toplam enfeksiyon sayısını 21 milyonun üzerine çıkardı.Ancak, corona virüsün neden olduğu krizden doğuda yalnızca Hindistan etkilenmedi.
Nepal ve İran'dan Uruguay ve Arjantin'e kadar Covid-19 ölümleri artıyor ve sağlık sistemleri çöküyor. Corona virüsün yeni varyantları, aşırı çalışan laboratuvarların onları izleyebileceğinden daha hızlı ilerliyor. Uruguay'ın Sağlık Bakanı Daniel Salinas, "Bir savaşın ortasındayız. Ne zaman yeni bir krizin çıkacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yılın başında, Avrupa ve Kuzey Amerika Covid-19 fırtınasının merkezindeydi ve her iki kıta da zengin dünyayı etkisi altına alan bir kış dalgasının ortasında günlük küresel vakaların yüzde 72'sini ve günlük ölümlerin yüzde 73'ünü kaydetti. Şimdi bu bölgeler vakaların 22'sini ve ölümlerin yüzde 28'ini oluşturuyor; Latin Amerika, Asya ve Afrika ise birlikte günlük vakaların yüzde 78'ini ve ölümlerin yüzde 72'sini içeriyor.
Batı’nın geri dönüşü büyük ölçüde toplu aşılama ile gerçekleşti. ABD ve AB ülkelerinin birçoğu şimdi ekonomik olarak canlanacağı ve katı kilitmelerden uzak bir yaz bekliyor. Fakat bu değişim kalıcı olmayabilir: Corona virüs, ortaya çıktığından beri, ülkeleri ayırt etmeksizin öngörülemeyen bir şekilde alaçalıp yükseldi.
Bilim insanları, corona virüsün aşılardan kaçabilen mutasyonlarının, kuluçkada olduğu için Hindistan gibi ülkelerde şiddetli salgınlara neden olabileceğini ve ardından Batı'ya yayılabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar bu nedenle, yoksul ülkelerdeki aşıların yaygınlaştırılmasını çok önemli olduğunu belirterek, bunun daha zengin ülkelerden gelen aşı bağışları ve aşı üretiminde dünya çapında bir artış sayesinde hızlanabileceğini ifade etti.
Epidemiyologlar ve halk sağlığı uzmanları, gelişmekte olan dünyanın pandemiyi aşılarla kontrol altına almasına yardımcı olmak için Batı'nın daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Bunun sadece yoksul ülkelerdeki insanların hayatını kurtarmak için, virüsün kendi ülkelerine geri dönme riskini azaltmak için de yapmaları gerektiğini ifade ediyor.
Nepal Başakanı Khadga Prasad Oli konuyla ilgli yaptığı açıklamada, "Birbirine bağlı bir dünyada yaşadığımız için, bu tip salgınlar kimseyi esirgemiyor ve kimse güvende değil” ifadelerini kullanarak corona virüs küçük Himalaya cumhuriyeti boyunca hızla ilerlerken uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son yedi gün içinde dünya çapında 5,6 milyon yeni Covid-19 vakası ile 91 binden fazla ölümün meydana geldiğini açıkladı.
Hindistan tek başına bu vakaların neredeyse yarısını ve ölümlerin dörtte birini oluşturdu. Brezilya ise yaklaşık 17 bin ölüm bildirildi. Kişi başına baz alındığında, geçtiğimiz hafta kaydedilen Covid-19 ölümleri Hindistan ve Brezilya’nın yanı sıra Uruguay, Paraguay, Peru, Tayland, Kolombiya ve Doğu Avrupa'da yükseldi.
Tayland, geçen Nisan ayında 2020'deKİ aynı döneme göre beş kat daha fazla Covid-19 vakası kaydetti. Filipinler'deki enfeksiyonlar geçen ay yeni zirvelere ulaştı. Pandeminin ilk yılında büyük salgınlardan kaçınan Kamboçya, son haftalarda her gün yüzlerce enfeksiyon rapor etti ve bu durum vatandaşlarını sert bir şekilde etkileyen katı kısıtlamalara yol açtı.
Bununla birlikte Afrika kıtası 2020'deki 65 bin ölüme kıyasla bu yıl şimdiye kadar doğrulanmış 57 bin Covid-19 ölümü bildirerek son dalgadan büyük ölçüde kaçındı.
London School of Hygiene and Tropical Medicine'de Avrupa halk sağlığı profesörü olan Martin McKee, "Hastalık dünyanın birçok yerinde kontrolden çıktı ve nispeten korunmuş olan diğer bölgelerde potansiyel olarak kontrolden çıkıyor" dedi.