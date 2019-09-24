Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de ikili temaslar
BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Katar Emiri Şeyh Al Sani ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.
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BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.
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4BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü." ifadesine yer verildi.
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KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.
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6BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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7Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.
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8Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.