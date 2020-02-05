Doğduktan bir gün sonra corona virüsü teşhis edildi (Corona virüsünde son durum)

Çin'de, Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin 491’ı Çin ana karası, 1’i Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve1 'i Filipinler olmak üzere olmak üzere 493’e çıktı.