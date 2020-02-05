Doğduktan bir gün sonra corona virüsü teşhis edildi (Corona virüsünde son durum)

Şinhua ajansının haberine göre, Wuhan'da corona virüsü taşıyan bir annenin dünyaya getirdiği bebekte doğumdan 30 saat sonra virüs teşhis edildi.
Çin'de, Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin 491’ı Çin ana karası, 1’i Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve1 'i Filipinler olmak üzere olmak üzere 493’e çıktı.
Yeni tip corona virüsüs dört kıtada 28 ülkeye yayıldı. Son olarak dün, Belçika, Wuhan'dan tahliye edilen bir kişide corona virüse rastlanıldığını duyurmuştı.