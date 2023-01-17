Doğuruyor ve hareket ediyorlar: Romanya'nın yaşayan taşlarının gizemi çözülüyor

Çakıl taşları olarak dönüşüm sürecine başlayan ve bin yılda yaklaşık 5 santimetre büyüyen trovant taşları, bitki ve memeli yaşamını taklit eden benzersiz mineral yapılara sahip. Taşlar bitki dokusu gibi büyüyor ve tıpkı bir memeli hayvan gibi yeni taşlar 'doğuruyor'.