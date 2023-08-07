Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu

"Oyuncularımızın çoğu Amerika’ya açıkça düşmanlık besliyordu. Başka hiçbir ülke bu şekilde davranmadı, buna yaklaşmadı bile." görüşünü paylaşan Trump, ABD'li futbolcu Megan Rapinoe'nin kaçırdığı penaltıya da gönderme yaparak "İyi deneme Megan, ABD cehenneme gidiyor." ifadeleriyle eleştiride bulundu.