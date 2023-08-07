Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda erken elenen ABD Kadın Futbol Takımı'nı sert dille eleştirdi. Yenilgiden ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, "Yenilgi, bir zamanlar büyük olan milletimize, yalancı Joe Biden yönetiminde neler olduğunun açık göstergesi." diye konuştu.

Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 1

Trump, kendisine ait Social Truth isimli sosyal medya platformunda Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç'e mağlup olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 2

Trump, "ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç’e karşı 'şok edici ve beklenmedik' yenilgisi, bir zamanlar büyük olan milletimize, yalancı Joe Biden yönetiminde neler olduğunun açık göstergesi." ifadesini kullandı.

Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 3

"Oyuncularımızın çoğu Amerika’ya açıkça düşmanlık besliyordu. Başka hiçbir ülke bu şekilde davranmadı, buna yaklaşmadı bile." görüşünü paylaşan Trump, ABD'li futbolcu Megan Rapinoe'nin kaçırdığı penaltıya da gönderme yaparak "İyi deneme Megan, ABD cehenneme gidiyor." ifadeleriyle eleştiride bulundu.

Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 4

FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, 9. kez katıldığı turnuvada ilk defa yarı finali göremedi.

Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 5
Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 6
Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 7
Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 8
Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 9
Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 10
Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu - 11
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