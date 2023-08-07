Donald Trump: ABD Kadın Futbol Takımı'nın başarısızlığı Joe Biden'ın suçu
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda erken elenen ABD Kadın Futbol Takımı'nı sert dille eleştirdi. Yenilgiden ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, "Yenilgi, bir zamanlar büyük olan milletimize, yalancı Joe Biden yönetiminde neler olduğunun açık göstergesi." diye konuştu.
Trump, kendisine ait Social Truth isimli sosyal medya platformunda Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç'e mağlup olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.