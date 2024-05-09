Dünden bugüne ABD-İsrail ilişkileri: Bundan sonra ne olacak?
İsrail hükümeti Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'a büyük bir saldırı düzenlemeyi planlarken İsrail ve ABD arasındaki ipler gerilmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Refah'ı işgal planı devam ederse silah sevkiyatının durdurulacağı yönünde uyarıda bulundu. İsrail'in tarihteki en büyük müttefiklerinden biri olan ABD'nin bu kararı iki hükümet arasındaki anlaşmazlıkların ilk büyük örneği olarak görülüyor. İşte İsrail'in ABD ile ilişkilerindeki bazı kilometre taşları...
1948
Dönemin ABD Başkanı Harry Truman, yeni kurulan İsrail devletini resmi olarak tanıyan ilk dünya lideri oldu.