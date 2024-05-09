Dünden bugüne ABD-İsrail ilişkileri: Bundan sonra ne olacak?

1956

İsrail, Fransa ve İngiltere ile yürüttüğü bir operasyon sonucunda Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi'ni ele geçirdi.

Bu duruma öfkeli olan dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower'ın yönetimi, İsrail'in koşulsuz geri çekilmesinde ısrar etti.

Eisenhower, çekilmediği takdirde İsrail'e hayati önem taşıyan ABD mali yardımını askıya alma tehdidinde bulundu.