Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle

Yeni yıla merhaba diyen ilk adres ada ülkesi Kiritimati (Christmas Adası) oldu. Türkiye saatiyle 14.00'te Yeni Zelanda, 16.00'da ise Avustralya 2023'e merhaba dedi. Ardından Güney Kore ve Kuzey Kore ile Japonya yeni yılı karşıladı. Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da ise sessizlik ve yıkım vardı. Rus güçleri, 2022 yılının son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Kiev'in Peçersk semtindeki bazı konutlarda ağır hasar meydana geldi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 1

Yeni yıla merhaba diyen ilk ülkeler Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati oldu. Kiritimati Adası (Christmas Adası) coğrafi konumu nedeniyle yeni yıla ilk giren yer oldu.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 2

Ada bu nedenle Yeni Yıl adası olarak da anılıyor. Daha sonra Fiji ve Yeni Zelanda yeni yıla girdi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 3

TSİ 16.00 itibariyle Avustralya da 2023 yılını selamlamış oldu.

Ardından Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya ve Pakistan yeni yılı karşıladı. Onları Çin, Hong Kong, Tayvan ve Tayland  takip etti.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 4

Güney Kore de TSİ 18.00 itibariyle yeni yıla girdi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 5

Başkent Seul’de bulunan 555 metre yüksekliğindeki Lotte World Tower gökdeleninde, yeni yıl kutlamaları kapsamında ışık gösterisi düzenlendi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 6

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde de yeni yılın son saniyelerini gösteren geri sayım, dünyanın en yüksek binası olan Burç Halifa'ya yansıtıldı. Ardından kutlamalar başladı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 7

Rusya da Türkiye ile aynı saatte yeni yıla girdi. Başkent Moskova'da kutlama yoktu.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 8

Yalnızca sokaklar süslendi. Moskovalılar düzenlenen küçük çaplı konserlere eşlik etti.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 9

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da da sessizlik vardı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 10

Kiev'de evlerinden çıkamayan Ukraynalılar, camlardan 'Ukrayna için Zafer' sloganları attı. Dakikalar sonra ise başkentten yine patlama haberleri geldi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 11

Rus güçleri, 2022 yılının son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Kiev'in Peçersk semtindeki bazı konutlarda ağır hasar meydana geldi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 12

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Yılın son gününde, yılbaşı gecesi öncesinde Rusya’nın füze saldırılarıyla Ukrayna’da sivilleri hedef aldığını belirten Zelenski, bu saldırıları “terör saldırısı” olarak değerlendirdi. Zelenski, “Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler.” diye konuştu.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 13

Almanya, Fransa ve İtalya yeni yıla aynı anda girdi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 14

Fransa'nın başkenti Paris'teki yeni yıl kutlamalarının adresi Şanzelize Caddesi ve Zafer Takı'ydı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 15

Almanya'nın Başkanti Berlin'de de yeniyıl coşkuyla karşılandı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 16

Brandenburg Kapısı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 17

İngiltere'deyse Londra'daki Big Ben kulesinin çanları yeni yıl için çaldı. Thames Nehri çevresinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 18

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yıl kutlamalarına sembol haline gelen New York'taki Times Meydanı ev sahipliği yaptı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 19

Faroe Adaları'na bağlı Suduroy'da yer alan Oravik isimli köyde yeni yıl, havai fişek gösterisi ile kutlandı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 20

Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 21

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 22

Pakistan’ın Karaçi kentinde yeni yıl, havai fişek gösterisi ile kutlandı.

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 23

İşte dünyadaki yeni kutlamalarından görüntüler...

Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 24
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 25
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 26
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 27
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 28
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 29
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 30
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 31
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 32
Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle - 33

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