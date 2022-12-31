Dünya 2023'ü coşkuyla karşıladı, Ukrayna ise füzelerle

Yeni yıla merhaba diyen ilk ülkeler Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati oldu. Kiritimati Adası (Christmas Adası) coğrafi konumu nedeniyle yeni yıla ilk giren yer oldu.
Ada bu nedenle Yeni Yıl adası olarak da anılıyor. Daha sonra Fiji ve Yeni Zelanda yeni yıla girdi.
TSİ 16.00 itibariyle Avustralya da 2023 yılını selamlamış oldu.
Ardından Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya ve Pakistan yeni yılı karşıladı. Onları Çin, Hong Kong, Tayvan ve Tayland takip etti.
Güney Kore de TSİ 18.00 itibariyle yeni yıla girdi.
Başkent Seul’de bulunan 555 metre yüksekliğindeki Lotte World Tower gökdeleninde, yeni yıl kutlamaları kapsamında ışık gösterisi düzenlendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde de yeni yılın son saniyelerini gösteren geri sayım, dünyanın en yüksek binası olan Burç Halifa'ya yansıtıldı. Ardından kutlamalar başladı.
Rusya da Türkiye ile aynı saatte yeni yıla girdi. Başkent Moskova'da kutlama yoktu.
Yalnızca sokaklar süslendi. Moskovalılar düzenlenen küçük çaplı konserlere eşlik etti.
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da da sessizlik vardı.
Kiev'de evlerinden çıkamayan Ukraynalılar, camlardan 'Ukrayna için Zafer' sloganları attı. Dakikalar sonra ise başkentten yine patlama haberleri geldi.
Rus güçleri, 2022 yılının son gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Kiev'in Peçersk semtindeki bazı konutlarda ağır hasar meydana geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Yılın son gününde, yılbaşı gecesi öncesinde Rusya’nın füze saldırılarıyla Ukrayna’da sivilleri hedef aldığını belirten Zelenski, bu saldırıları “terör saldırısı” olarak değerlendirdi. Zelenski, “Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler.” diye konuştu.
Almanya, Fransa ve İtalya yeni yıla aynı anda girdi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki yeni yıl kutlamalarının adresi Şanzelize Caddesi ve Zafer Takı'ydı.
Almanya'nın Başkanti Berlin'de de yeniyıl coşkuyla karşılandı.
Brandenburg Kapısı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.
İngiltere'deyse Londra'daki Big Ben kulesinin çanları yeni yıl için çaldı. Thames Nehri çevresinde havai fişek gösterisi yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yıl kutlamalarına sembol haline gelen New York'taki Times Meydanı ev sahipliği yaptı.
Faroe Adaları'na bağlı Suduroy'da yer alan Oravik isimli köyde yeni yıl, havai fişek gösterisi ile kutlandı.
Azerbaycan, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.
Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde yeni yıl, havai fişek gösterisi ile kutlandı.
İşte dünyadaki yeni kutlamalarından görüntüler...