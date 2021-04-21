Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda

Bilim insanları 252 milyon yıl önce yaşanan dünya tarihindeki en kötü kitlesel yok olma olayının, günümüzde yaşanan iklim değişikliğiyle benzer bir süreçte gerçekleştiğini açıkladı. Son Permiyen kitlesel yok oluşu veya "Büyük Ölen" olarak bilinen olayda canlı türlerininin yüzde 97'si sonsuza dek yok oldu. Söz konusu olay, devasa volkanik patlamaların denizlere yoğun miktarda karbondioksit salmasının sonucu olarak meydana geldi ve karada daha uzun sürdü. Araştırmacılar, günümüzde volkan patlamaları yerine insan faaliyetleri yüzünden emisyonların arttığını ve tıpkı milyonlarca yıl önce olduğu gibi yok oluşun okyanuslarda mercan ağarmalarıyla kendini gösterdiğini açıkladı.

ntv.com.tr 21.04.2021 - 09:05

Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 1

ABD’de Chicago'daki Field Museum’dan bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında şu anda Güney Afrika'nın Karoo Havzası olan yerde kitlesel yok oluşun sonuna doğru yaşayan 588 hayvanın fosillerini inceledi. Araştırmacılar, okyanuslarda yok oluşların hızla gerçekleşmesine rağmen, karadaki yaşamın daha uzun bir yok olma dönemin yaşadığını keşfetti.



Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 2

DENİZLERDEKİ YOK OLUŞ ÇOK DAHA HIZLI GERÇEKLEŞTİ

Ekip, okyanuslar karbondioksiti hızla emdiğinden okyanuslardaki canlı hayatı ölümünün yaklaşık 100 bin yıl sürdüğünü, ancak değişimlerin daha yavaş ve daha ince olması nedeniyle türlerin karada öldürülmesinin bir milyon yıl kadar sürdüğünü söyledi.

Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 3

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Pia Viglietti, “İnsanlar, denizlerdeki yok oluşun kısa bir süre içinde meydana gelmesinden dolayı, karadaki yaşamın da aynı düzeni izlemesi gerektiğini varsaydılar. Ancak, denizlerdeki yok oluşun aslında karada daha uzun ve daha zorlu bir olaya yönelik bir noktalama işareti olabileceğini gördük" dedi.



Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 4

Araştırmacılar, Son Permiyen  döneminde denizlerdeki hayatın var olduğu 3 milyon 800 bin  yıllık sürenin 100 bin yılının yok olduğunu ve bunun yaşamın tamamı bir yıla sıkıştırıldığında, sadece 14 dakikaya eşdeğer olduğunu vurguladı.

Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 5

Diğer taraftan Son Perminyen kitlesel yok oluşu, aynı zamanda Dünya'nın şu anda iklim değişikliği ve habitat yıkımı nedeniyle  yaşanan biyoçeşitlilik kaybına da ışık tutuyor.

Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 6

ÖLÇEĞİN TARİHLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR BÜYÜK OLDUĞU BİR İKLİM KRİZİNİN EŞİĞİNDEYİZ

Angielczyk, "Neden olduğumuz çevresel değişiklikler ve hayvan ve bitki türleri üzerinde sahip olduğumuz etkiler, ölçeğin insanlık tarihinde karşılaştırılabilir hiçbir şey olmayacak kadar büyük olduğu noktaya geliyor. Fosil kayıtları, bize büyük biyolojik çeşitlilik krizlerinin neye benzediği ve nasıl ilerlediği konusunda bir fikir verebilir. Biyoçeşitliliği kaybettiğimizde doğanın iyileşmesi yüzbinlerce, hatta milyonlarca yıl alacak '' dedi.

Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 7

Vigiletti ise, “Kitlesel yok oluş olayının karada neden bu kadar yavaş gerçekleştiği tam olarak net değil, okyanuslarda olduğundan on kat daha uzun sürüyor. Dünya'nın iklimindeki değişiklikler kümülatifti ve zamanla arttı. Her şeyin çöktüğü bir noktaya geldik” ifadeleriyle günümüzde yaşanan küresel ısınma hakkında uyardı. 

Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 8

MERCAN AĞARMALARI BÜYÜK BİR UYARI İŞARETİ

Viglietti, "Bugünün iklim krizinde, okyanuslar insanların farkına varmadan çok fazla karbondioksiti absorbe ettiğinden dolayı aniden okyanus asitlenmesi ve mercan ağarması gibi ekosistem bozulmaları yaşarsınız. Aynı şey, okyanuslara daha yüksek seviyelerde karbondioksit ve sera gazı salınmasına neden olan volkanik aktivite ile birlikte geç Permiyen okyanuslarında yaşandı” dedi.
Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 9
Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 10
Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda - 11

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