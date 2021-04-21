Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda

ÖLÇEĞİN TARİHLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR BÜYÜK OLDUĞU BİR İKLİM KRİZİNİN EŞİĞİNDEYİZ

Angielczyk, "Neden olduğumuz çevresel değişiklikler ve hayvan ve bitki türleri üzerinde sahip olduğumuz etkiler, ölçeğin insanlık tarihinde karşılaştırılabilir hiçbir şey olmayacak kadar büyük olduğu noktaya geliyor. Fosil kayıtları, bize büyük biyolojik çeşitlilik krizlerinin neye benzediği ve nasıl ilerlediği konusunda bir fikir verebilir. Biyoçeşitliliği kaybettiğimizde doğanın iyileşmesi yüzbinlerce, hatta milyonlarca yıl alacak '' dedi.