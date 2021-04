Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi: Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Pia Viglietti, “İnsanlar, denizlerdeki yok oluşun kısa bir süre içinde meydana gelmesinden dolayı, karadaki yaşamın da aynı düzeni izlemesi gerektiğini varsaydılar. Ancak, denizlerdeki yok oluşun aslında karada daha uzun ve daha zorlu bir olaya yönelik bir noktalama işareti olabileceğini gördük" dedi.