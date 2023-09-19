Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde
Bilim insanları, Antarktika'nın deniz buzu seviyelerinin kış mevsimi için “akıllara durgunluk veren” tarihi bir düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, durumun küresel deniz seviyelerini yükselterek şehirlerin sular altında kalmasına neden olabileceği ve bölge ekosistemini tehdit ettiği konusunda uyardı.
ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne göre, Dünya'nın en güney kıtasını çevreleyen buz, şu anda 17 milyon kilometrekaraden daha az bir alanı kaplıyor. Bu, alan Eylül ayı ortalamasından daha az. Araştırmacılar, güney yarımkürenin yaz aylarında da Antarktika'nın buzunun kayıtlardaki en düşük seviyede olduğunu ortaya koymuştu.