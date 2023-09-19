Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde

Meir, “Bu buz örtüsü olmadan, okyanusun karanlık bölgeleri açığa çıkıyor ve bu yüzden okyanus güneş ışığını yansıtmak yerine emiyor. Bu da bölgeyi ısıtıyor ve buz kaybını daha da hızlandırıyor. Buzun erimesi elbette deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor ve bilim insanları bu yüzyıl içinde dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerin sular altında kalabileceğinden korkuyor.” diye konuştu.