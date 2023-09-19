Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde

Bilim insanları, Antarktika'nın deniz buzu seviyelerinin kış mevsimi için “akıllara durgunluk veren” tarihi bir düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, durumun küresel deniz seviyelerini yükselterek şehirlerin sular altında kalmasına neden olabileceği ve bölge ekosistemini tehdit ettiği konusunda uyardı.

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 1

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne göre, Dünya'nın en güney kıtasını çevreleyen buz, şu anda 17 milyon kilometrekaraden daha az bir alanı kaplıyor. Bu, alan Eylül ayı ortalamasından daha az. Araştırmacılar, güney yarımkürenin yaz aylarında da Antarktika'nın buzunun kayıtlardaki en düşük seviyede olduğunu ortaya koymuştu. 

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Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 2

KÜRESEL DENİZ SEVİYELERİ YÜKSELEBİLİR

Araştırmacılar, daha az deniz buzunın penguenler, foklar ve diğer Antarktika hayvanlarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, bu durumun küresel deniz seviyesinin yükselmesine neden olabileceğine karşı uyardı.

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 3

"AKILLARA DURGUNLUK VERECEK BİR OLAY"

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Walter Meier konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu şimdiye kadar gördüklerimizin çok dışında, neredeyse akıllara durgunluk verecek bir olay." ifadelerini kullandı. 

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 4

Bununla birlikte bilim insanları, Meier Antarktika'nın deniz buzunun hayati derecede önemli olduğunu, çünkü deniz buzunun güneş ışığını yansıtarak kutup bölgelerinin serin kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 5

Meir, “Bu buz örtüsü olmadan, okyanusun karanlık bölgeleri açığa çıkıyor ve bu yüzden okyanus güneş ışığını yansıtmak yerine emiyor. Bu da bölgeyi ısıtıyor ve buz kaybını daha da hızlandırıyor. Buzun erimesi elbette deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor ve bilim insanları bu yüzyıl içinde dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerin sular altında kalabileceğinden korkuyor.” diye konuştu.

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 6

Diğer taraftan, Antarktika deniz buzu normalde yılın bu zamanlarında (güney yarımkürenin kış mevsimi) soğuk sıcaklıklar ve yaklaşık 24 saatlik karanlık nedeniyle yıllık maksimum seviyeye ulaşıyor.

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 7

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin son verileri, yılın hangi döneminde olursa olsun deniz buzu miktarının kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ortalamanın altında olduğunu gösterdi. 

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 8

Şubat ayında kıtayı çevreleyen sadece 1,91 milyon kilometrekare buz olduğu ortaya çıktı. Söz konusu durum, kayıtların başlamasından bu yana en düşük seviye olarak rekor kırdı. 

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 9

Öte yandan araştırmacılar, Antarktika’daki deniz buzu miktarındaki düşüşün esas olarak kömür ve gaz gibi fosil yakıtların yakılmasıyla beslenen sera gazı etkisinden kaynaklandığını belirtti. 

Dünya için tehlike çanları: Antarktika'da deniz buzu tarihin en düşük seviyesinde - 10

İngiltere’de yer alan Exeter Üniversitesi'nden buzulbilimci Profesör Martin Siegert, "Sonuç olarak nedeni kesin olarak bilmiyoruz. Antarktika sistemi karmaşık ve örnekleme yetersiz. Kesin bir yanıt almak iyi olurdu ama aslında o kadar da önemli değil.Fosil yakıt yakımını durdurmamak için bunu değişkenliğe bağlamayı kesinlikle göze alamayız Bu çılgınlık olur.” dedi.

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