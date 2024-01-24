Dünyada bir ilk: Beyaz gergedanda tüp bebek tedavisi

13 TÜP BEBEK GİRİŞİMİ

Projeyi geliştirmek yıllarca sürdü ve iki tonluk hayvanlardan yumurtaların nasıl toplanacağının araştırılmasından, laboratuvarda ilk gergedan embriyolarının oluşturulmasına ve bunların nasıl ve ne zaman nakledileceğinin belirlenmesine kadar birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldı.

Güney beyaz gergedanlarını kullanarak ilk tüp bebek hamileliğini elde etmek için 13 girişimde bulunuldu.

Bu kadar büyük bir hayvanda, embriyoyu hayvanın neredeyse 2 metre içinde bulunan üreme kanalına yerleştirmek oldukça zorlu bir süreç.