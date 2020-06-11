Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayısı 7,5 milyonu aşarken can kaybı da 120 bini geçti. Son 24 saatte Meksika'da 708, Brezilya'da ise bin 274 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 2 milyonu aştığı ABD'de toplam ölü sayısı da 115 binin üzerine çıktı.

ntv.com.tr 11.06.2020 - 17:59 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 18:48

Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 1
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 420 bini aştı. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 420 bin 305'e, vaka sayısı 7 milyon 514 bin 706’ya ulaştı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 115 bin 255 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 41 bin 279 ile İngiltere, 39 bin 803 ile Brezilya, 34 bin 114 ile İtalya, 29 bin 319 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 15 bin 357 ile Meksika, 9 bin 636 ile Belçika, 8 bin 845 ile Almanya, 8 bin 584 ile İran, 8 bin 321 ile Hindistan, 7 bin 972 ile Kanada, 6 bin 532 ile Rusya, 6 bin 44 ile Hollanda, 5 bin 903 ile Peru ve 4 bin 814 ile İsveç izledi.
Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 2
Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 746), Çin (4 bin 634), Ekvador (3 bin 720), Şili (2 bin 648), Pakistan (2 bin 356), Endonezya (2 bin), İsviçre (1937), İrlanda (1695), Portekiz (1504), Kolombiya (1433), Romanya (1369), Mısır (1342), Polonya (1215), Güney Afrika (1210), Bangladeş (1049) ve Filipinler (1036)."

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşti, 3 milyon 285 bin 263 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 3

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.
Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 4

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte bin 274 artarak 39 bin 680'e yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaleti, 156 bin 316 vaka ve 9 bin 862 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Dünyada ABD'den sonra en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 5

ABD

Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülke ise halen ABD

Ülkedeki vaka sayısı 2 milyon 60 binin üzerine çıktı. 

Toplam can kaybı da 115 bini aştı. 

Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 6
Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 7
Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 8
Dünyada corona virüs: Ölenlerin sayısı 420 bini aştı - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER