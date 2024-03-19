imsakiye

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir rapor, dünya genelinde yalnızca yedi ülkenin uluslararası hava kalitesi standartlarını karşıladığını ortaya çıkardı. Ölümcül hava kirliliği, ekonomik faaliyetler ve orman yangını dumanının zehirli etkisi nedeniyle bazı bölgelerde daha da kötüleşiyor.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 1

134 ÜLKEDEN 7'Sİ STANDARTLARI KARŞILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü, yeni yayınladığı bir raporunda dünya ülkelerinin hava kalite standartlarına uyup uymadığını inceledi.

Raporda incelenen 134 ülke ve bölgeden yalnızca yedisi, otomobiller, kamyonlar ve endüstriyel araçlardan dışarı salınan küçük parçacıklar için DSÖ'nün belirlediği limiti karşılıyor.

Bu ülkeler; Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda olarak listelendi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 2

Dünya çapında 30 binden fazla izleme istasyonundan veri toplayan İsviçre hava kalitesi kuruluşu IQAir'in raporuna göre, ülkelerin çoğu, solunduğunda sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilen, insan saçından daha küçük bir mikroskobik kurum türü olan "PM2.5" için belirlenen standardı karşılayamıyor.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 3

DÜNYANIN EN KİRLİ HAVASI PAKİSTAN'DA

Dünyanın havası genel olarak geçen yüzyıla göre çok daha temiz olsa da, kirlilik seviyelerinin özellikle tehlikeli düzeylerde yüksek olduğu bölgeler hala mevcut.

IQAir raporuna göre, en kirli ülke olan Pakistan'ın PM2.5 seviyeleri DSÖ standartlarından 14 kat daha yüksek.

Hindistan, Tacikistan ve Burkina Faso'nun dünyanın en kirli havalarına sahip ülkeleri olduğu belirlendi.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 4

KANADA VE ORMAN YANGINLARI

Uzun süredir batı dünyasının en temiz havasına sahip olduğu düşünülen Kanada, ülkeyi kasıp kavuran rekor düzeydeki orman yangınları nedeniyle geçen yıl "PM2.5 açısından en kötü ülke" haline geldi.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 5

ÇİN COVID'İ ATLATMAYA ÇALIŞIYOR

Çin'de hava kalitesinde sağlanan iyileşmeler, geçen yıl covid-19 salgınının ardından ekonomik toparlanma süreci nedeniyle sekteye uğradı.

Son ölçümlerde ise PM2,5 seviyelerinde yüzde 6,5'lik bir artış tespit edildi.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 6

YILDA 7 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Hava kirliliği dünya çapında yılda yaklaşık 7 milyon insanı öldürüyor.

Bu sayı AIDS ve sıtma yüzünden ölen insanların toplamından daha fazla.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 7

DÜNYANIN EN KİRLİ ŞEHİRLERİ ASYA'DA

Dünya çapında hava kalitesini izleyen IQAir'in raporuna göre dünya üzerinde havası en kirli şehirlerin büyük çoğunluğu Hindistan'da bulunuyor. Bu şehirlerin 83 tanesi Hindistan'da.

Rapora göre Hindistan genelinde 1,3 milyar insan, yani nüfusun yüzde 96'sı, DSÖ yönergelerinde belirtilenden yedi kat daha yüksek hava kirliliğiyle yaşıyor.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 8

Geçen yıl yalnızca 10 ülke ve bölge "sağlıklı" sayılan hava kalitesine sahipti.

Bu ülkeler; Finlandiya, Estonya, Porto Riko, Avustralya, Yeni Zelanda, Bermuda, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Fransız Polinezyası.

Bu yıl sayı yedi ülkeye geriledi.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 9

TÜRKİYE'DE HAVA KİRLİLİĞİ

Rapora göre, Türkiye genelinde hava kirliliği DSÖ standart değerlerinin 4 katı olarak ölçülüyor. Depremden etkilenen kentlerde ise bu değerler 7,5 kata kadar yükseldi.

Deprem bölgesinde hava kirliliği, enkaz tozu ve ısınma için açıkta ateş yakılması gibi nedenlerle ulusal limitlerin üstüne çıktı.

Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var - 10

Türkiye’de, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre havası temiz şehir yok.

Havası en kirli beş kent ise sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya.

DAHA FAZLA GÖSTER