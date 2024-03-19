Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir rapor, dünya genelinde yalnızca yedi ülkenin uluslararası hava kalitesi standartlarını karşıladığını ortaya çıkardı. Ölümcül hava kirliliği, ekonomik faaliyetler ve orman yangını dumanının zehirli etkisi nedeniyle bazı bölgelerde daha da kötüleşiyor.
134 ÜLKEDEN 7'Sİ STANDARTLARI KARŞILIYOR
Dünya Sağlık Örgütü, yeni yayınladığı bir raporunda dünya ülkelerinin hava kalite standartlarına uyup uymadığını inceledi.
Raporda incelenen 134 ülke ve bölgeden yalnızca yedisi, otomobiller, kamyonlar ve endüstriyel araçlardan dışarı salınan küçük parçacıklar için DSÖ'nün belirlediği limiti karşılıyor.
Bu ülkeler; Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda, Mauritius ve Yeni Zelanda olarak listelendi.