Dünya'da hava kirliliği: DSÖ standartlarını karşılayan 7 ülke var

DÜNYANIN EN KİRLİ HAVASI PAKİSTAN'DA

Dünyanın havası genel olarak geçen yüzyıla göre çok daha temiz olsa da, kirlilik seviyelerinin özellikle tehlikeli düzeylerde yüksek olduğu bölgeler hala mevcut.

IQAir raporuna göre, en kirli ülke olan Pakistan'ın PM2.5 seviyeleri DSÖ standartlarından 14 kat daha yüksek.

Hindistan, Tacikistan ve Burkina Faso'nun dünyanın en kirli havalarına sahip ülkeleri olduğu belirlendi.