Dünyadan İran'a kınama: "Durum endişe verici"
İran'ın İsrail'e başlattığı saldırı dünyada ses getirdi. Fransa ve İngiltere'den art arda kınama mesajları geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerini kullanırken, Hollanda geçici hükümet Başbakanı Mark Rutte, durumun endişe verici olduğunu belirtti.
Dünyanın gözü Ortadoğu'ya çevrildi. İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu.
İran'ın saldırı başlatmasının ardından ülkelerden art arda kınama açıklamaları geldi.