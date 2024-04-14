Dünyadan İran'a kınama: "Durum endişe verici"

İran'ın İsrail'e başlattığı saldırı dünyada ses getirdi. Fransa ve İngiltere'den art arda kınama mesajları geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerini kullanırken, Hollanda geçici hükümet Başbakanı Mark Rutte, durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Dünyadan İran'a kınama: "Durum endişe verici" - 1

Dünyanın gözü Ortadoğu'ya çevrildi. İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu.

İran'ın saldırı başlatmasının ardından ülkelerden art arda kınama açıklamaları geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyadan İran'a kınama: "Durum endişe verici" - 2

İNGİLTERE, İRAN'IN İSRAİL'E HAVA SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak dahil tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerine yer verdi.

Dünyadan İran'a kınama: "Durum endişe verici" - 3

HOLLANDA: DURUM ENDİŞE VERİCİ

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından Ortadoğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, “Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi.” paylaşımında bulundu.

Rutte, “Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Az önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasta bulunduk. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Dünyadan İran'a kınama: "Durum endişe verici" - 4

FRANSA, İRAN'IN İSRAİL'E HAVA SALDIRISINI KINADI

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını belirten Sejourne, İran'ın bölgede askeri gerilimin artması riskini göze aldığını aktardı.

Sejourne, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yeniden dile getirdiğini ve bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Dünyadan İran'a kınama: "Durum endişe verici" - 5

AB'DEN İRAN'A KINAMA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

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