Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı

Açık artırmada satılacak en büyük elmas olarak bilinen 228,31 karatlık The Rock (Kaya) isimi elmas, İsviçre’nin Cenevre kentindeki müzayedede 18,6 milyon İsviçre frangına (18,8 milyon ABD doları) satıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 10:20

Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı - 1

Müzayede evi Christie's tarafından Cenevre'de düzenlenen satışta iş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı.

Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı - 2

Toplamda 61 mücevherin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedede Kaya'nın yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait 205,7 kararlık elmas, en değerli iki ürün olarak tanıtıldı.

Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı - 3

26'ncı sırada açık artırmaya sunulan Kaya, 18 milyon 600 bin İsviçre frangına satıldı.

Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı - 4

19 milyon ile 30 milyon frank arasında değer biçilmesi beklenen Kaya, tahmin edilenin altında miktarda alıcı buldu.

Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı - 5

Şimdiye kadar bir müzayedede satılan en pahalı elmas olarak bilinen Kaya, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı.

Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada 18,8 milyon ABD dolarına satıldı - 6

Kaya, satılışından önce Dubai, New York ve Taipei'de sergilenmişti.

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