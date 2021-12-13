Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da dünyanın en büyüğü olduğu belirtilen bir korindon mavi safiri ortaya çıkarıldı. Elmastan sonra en sert doğal madde olan korindon taşı olan 310 kilogram ağırlığındaki mavi safirin tesadüf eseri bulunduğu aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 15:05 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 15:06

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 1

’da dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıkarıldı.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 2

Yaklaşık 3 ay önce bir mücevher çukurunda tespit edilen 310 kilogram ağırlığındaki mavi safirin tesadüfen bulunduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 3

Safiri inceleyen yerel gemologlar, 300 kilogramdan daha ağır olduğu için dünyadaki en nadir taşlardan biri olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 4

Uluslararası kuruluşlar henüz değerli taşı sertifikalandırmazken, ülkedeki bir grup Budist rahip, açıklanmadan önce değerli taş için kutsamalar yaptı.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 5

Safir, Colombo'nun 65 kilometre güneyindeki Horana'daki mücevher çukuru sahiplerinden birinin evinde sergilendi.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 6

Taş, yerel halkın daha önce bir arka bahçede tesadüfen dünyanın en büyük yıldız safir kümesini bulduğu, mücevher açısından zengin Ratnapura bölgesinde bulundu.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 7

Ratnapura, safir ve diğer değerli taşların önde gelen ihracatçısı olan Güney ülkesinin mücevher başkenti olarak bilinir.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 8

Yerel mücevher endüstrisi kuruluşu, ülkenin geçen yıl mücevher, elmas ve diğer mücevher ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandığını bildirdi.

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 9

MAVİ SAFİRDEN DİĞER KARELER..

Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 10
Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 11
Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 12
Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 13
Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 14
Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 15
Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 16
Dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıktı - 17

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