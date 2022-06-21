Dünyanın en büyük tatlı su balığı Kamboçya'da keşfedildi: 300 kilogram ağırlığında ve 4 metre uzunluğunda

"HALA BURADA OLMASI UMUT VERİCİ"

National Geographic Channel'daki "Canavar Balık" programının eski sunucusu ve şimdi bir koruma projesi olan Mekong Harikaları'nın (Wonders of Mekong) üyesi olan biyolog Zeb Hogan, "Bu çok heyecan verici bir haber çünkü dünyanın en büyük tatlı su balığını araştırmak için şansımız var" dedi.





Hogan, "Ayrıca bu durum, Mekong nehrinin bu bölümünün hala sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bu devasa balıkların hala burada yaşıyor olması bir umut işareti” diye konuştu.