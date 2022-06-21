Dünyanın en büyük tatlı su balığı Kamboçya'da keşfedildi: 300 kilogram ağırlığında ve 4 metre uzunluğunda

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 21.06.2022 - 12:00 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 12:05
Kamboçya’nın Mekong Nehri'ndeki köylüler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bir vatoz yakaladı. Bilim insanları hayvanı dünyanın en büyük tatlı su balığı olarak tanımladı. Dev vatoz, 2005 yılında Tayland'da akıntıya karşı yakalanan 293 kilogramlık dev yayın balığının rekorunu elinden aldı.
Yerli halkın dilinde “dolunay” anlamına gelen Boramy adı verilen dört metrelik dişi vatoz balığı onlarca kişinin yardımıyla birlikte kıyıya çekildi. Araştırmacılar hayvanın hareketlerini ve davranışlarını izlemek için elektronik bir çip taktıktan sonra, Boramy'i nehre geri bıraktı.
National Geographic Channel'daki "Canavar Balık" programının eski sunucusu ve şimdi bir koruma projesi olan Mekong Harikaları'nın (Wonders of Mekong) üyesi olan biyolog Zeb Hogan, "Bu çok heyecan verici bir haber çünkü dünyanın en büyük tatlı su balığını araştırmak için şansımız var" dedi.
Hogan, "Ayrıca bu durum, Mekong nehrinin bu bölümünün hala sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bu devasa balıkların hala burada yaşıyor olması bir umut işareti” diye konuştu.
Öte yandan Boramy, geçen hafta nehrin kuzey Kamboçya kıyısı boyunca uzanan bir ada olan Koh Preah açıklarında ağlara takıldı. Bir balıkçı, nesli tükenmekte olan vatozun büyüklüğüne şaşırıp Mekong Harikaları ile temasa geçti.
Diğer taraftan, Mekong Nehir Komisyonu’na göre, Kamboçya, dünyadaki en çeşitli balık popülasyonuna sahip üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Ancak aşırı avlanma, kirlilik, tuzlu su girişi ve tortu tükenmesi Mekong Nehri’ndeki balık popülasyonunun düşmesine neden oluyor.
Mekong’un harikalarına göre, balıkçılık kısıtlamaları ve nehir korumaları da dahil olmak üzere çeşitli koruma önlemlerine rağmen, özellikle vatozlar, toplu ölüm olaylarıyla bu değişikliklere karşı savunmasız kaldı.