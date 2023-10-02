Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor. "Dünyanın en tembel vatandaşı" ünvenını almak ve 1000 euro ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacıların ayağa kalkmaları ise yasak.

Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 1

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 euro ödül (yaklaşık 29 bin lira) ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

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Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 2

1080 SAAT GERİDE KALDI

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.

Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 3

AYAĞA KALKMAK YASAK

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 4

Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 5
Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 6
Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 7
Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı - 8
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