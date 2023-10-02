Dünyanın en en tembel vatandaşı olmak için kıran kırana mücadele: 1000 euro ödüllü yarışmada 46. gün geride kaldı
Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor. "Dünyanın en tembel vatandaşı" ünvenını almak ve 1000 euro ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacıların ayağa kalkmaları ise yasak.
Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 euro ödül (yaklaşık 29 bin lira) ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.