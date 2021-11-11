Dünyanın en erken doğan bebeği Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

İKİZİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak, C'Asya bir gün sonra hayatını kaybetti. Yaşama şansı yüzde birden az olan Curtis ise yoğun bakıma alındı. Üç ay sonra solunum cihazından alındı ​​ve 275 gün hastanede kaldıktan sonra bu Nisan ayında taburcu edildi. Terapistler, Curtis’e nasıl nefes alacağını ve yemek için ağzını nasıl kullanacağını öğrenmesine yardım etti.