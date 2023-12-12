Dünyanın ''en nadir timsahı'' doğdu: Mavi gözlü ve beyaz derili

ALBİNOLARDAN DAHA NADİR

Florida'daki Gatorland Park'ta sıradışı bir timsah dünyaya geldi.

Yapılan açıklamaya göre timsah albino değil ancak ''lösistik timsah'' isimli daha nadir bir tür.

Bu tür albinolardan ayrılıyor çünkü lösistik timsahlar pigmentasyon eksikliğine sahip değil. Bunun yerine pigment üreten hücrelerde kusurları var ve sıradan bir timsahta bulunanlara benzer pullara sahip.