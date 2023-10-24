Dünyanın en ölümcül 25 yolu
Bazen bir iş için bazen de gezi için çıktığımız yollar oldukça keyifli olabiliyor. Bazı yolların güzelliği doğayla bütünleşince göz kamaştırıcı olabiliyor ama bütün yollar böyle mi? Ne yazık ki bazı yollar eğlencenin yanı sıra ürkütücü olabiliyor. İşte aklınızı başınızdan alacak en tehlikeli 25 yolun yer aldığı liste…
Trollstigen, Rauma, Norveç
Trollstigen, Norddal Rauma ve Valldal Andalsnes bağlayan bir dağ yolu. Virajlı ve yüzde 9'luk eğimiyle turistler tarafından ilgi odağı olmuş bir yoldur. 8 yıl süren yapımı 1963 yılında Kral VII. Haakon tarafından açılmıştır. Trollstigen'den günde yaklaşık 2.500 araç geçmektedir.