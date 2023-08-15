Dünyanın en ünlü festivalleri

Yeni mevsimi karşılamak, ruhlarını aydınlatmak, şehrin insanlarını bir araya getirmek, balonlar ve uçurtmalarla gökyüzünü karşılamak... İşte dünyanın dört bir yanından en ünlü festivaller...

Dünyanın en ünlü festivalleri - 1

Ölüler Günü, Meksika

Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Dia de los Muertos, Ölüler Günü, ölülerin ruhlarına saygılarını sunmak, hatırlamak ve karşılamak için düzenleniyor. Meksika’daki festival Michoacan, Oaxaca ve Meksiko gibi başlıca şehirlerde en görkemli haliyle deneyimlenebilir.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en ünlü festivalleri - 2

Boynuz Gaga Festivali, Hindistan

Birçok farklı kabile ve etnik halkın bir arada yaşadığı Hindistan’ın Nagaland eyaletinde her kabilenin kendi geleneklerinden gelen festivalleri kutlanır. Boynuz Gaga Festivali, tüm bu festivalleri kapsayan nihai kutlamadır.

Bölgedeki tüm kabilelerin ve yerel yönetim yetkililerin birlikte organize ettikleri, farklı etnik grupların barış içinde yaşamasını kutlama festivali olarak kabul edilir. Adını aynı isimli kuştan alan Boynuz Gaga Festivali, bir tarım kutlamasıdır.

Kabileler Kohima yakınlarındaki Kisama’nın Naga Miras köyünde 10 gün birlikte kalıyorlar ve çok sayıda etkinlik yapıyorlar. El işi, heykel, yiyecek pazarları gibi hem sanatsal ve ticari boyutları olan bir yapıya kavuşuyor. Festivalin sonunda güzellik yarışması düzenleniyor ve Bayan Nagaland seçilerek tacı takılıyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 3

Siyah Boyunlu Turna Festivali, Butan

Nesli tükenmekte olan siyah boyunlu turnalara adanmış bir festivalle Butanlılar bu önemli kuşun yok olmasını engellemeye çalışıyorlar. Siyah boyunlu turna, bir Asya kuşudur ve Butan’ın kırsal kesiminde yaşar.

Bölgede özellikle kışın son derece önemlidir. Yerli halk, Butan’da mart ayında bu kuşların göç ederek gelişini kutlamak için Phobjikha Vadisi’ndeki Gangtey Goenpa’da toplanıyor. Halk türküleri söyleniyor, danslar ediliyor ve turnanın korunmasını sağlamak için gösteriler düzenleniyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 4

Balon Festivali, ABD

Her yıl ABD’nin New Meksiko eyaletindeki Alburquerque’deki Rio Grande Vadisi’nin gökyüzünü 500’den fazla sıcak hava balonu süslüyor.

Büyük Yükseliş, yani balonların hep birlikte havalanması, muazzam bir manzara oluşturuyor. Her biri farklı renk ve büyüklüklerdeki balonlar hep birlikte unutulmaz bir görüntüye imza atıyor. Gündüz ve gece düzenlenen Balon Festivali’nde bilet alıp balonlardan biriyle havalanmak da mümkün.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 5

Naadam Festivali, Moğolistan

Naadam aslında temel olarak bir spor festivali olsa da temel amaç Moğolların tarihsel ata sporlarındaki başarılarını sürdürmeleri için düzenleniyor.

Naadam Festivali, diğer adıyla Erkek Oyunları, ülkenin en iyi güreşçilerini, okçularını ve atlılarını rekabete davet ediyor. Moğolistan’ın başkenti Ulaanbatar’daki en büyük festival olan Naadam’ın daha küçük boyutlu kutlamaları ülke çapında farklı şehirlerde de düzenleniyor. Geleneksel Moğol kıyafetleri ve sporları gün boyunca ziyaretçilere heyecan yaşatıyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 6

Inti Raymi Festivali, Peru

IntiRaymi, antik bir İnka dini bayramı ve Güneş Tanrısı Inti adına düzenleniyor. Festival, güney yarımküre için kış dönümü olan 21 Haziran’da başlıyor ve İnti’den güneşin daha parlak ve günlerin daha uzun olması isteniyor.

İnka İmparatorluğu’nun başkenti Cusco’da düzenlenen IntiRaymi Festivali, dünyanın en büyük ve en eski dini kutlaması. Uygarlığın yıkılmasından yüzlerce yıl sonra bile hala Cusco’da ve And Dağlarında yaşayanlar için kutsal bir gün. Festivalin renkleri ve teatral performansları dünyanın dört bir yanından gelen gezginleri kucaklıyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 7

Fener Festivali, Tayvan

Tayvan’ın kuzey batısındaki Hsinchu şehri, coğrafi konumu nedeniyle “rüzgarlı şehir” olarak bilinir.

Tayvan’ın ünlü Fener Festivali, her yıl Ay Yeni Yılı’nın sonunda ve tüm ülke çapında düzenleniyor. Hsinchu ise 2021’de festivalin merkezi olarak planlandı. Jinhua parkında 108 bambu çubuğundan oluşan dev bir fener inşa edilecek.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 8

Sapporo Kar Festivali, Japonya

Sapporo, türünün en büyük örneği ve 70 yıldır düzenleniyor. Her yıl milyonlarca kişi, Hokkaido’nun başkenti Susukino’daki Odori Park’ta kurulan kış harikalarını izlemeye geliyor. Festivalde ayrıca uluslararası kar heykeli yarışması da yapılıyor ve heykeltıraşlar için son derece önemli.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 9

Uluslararası Uçurtma Festivali, Hindistan

Batı eyaleti Gujurat Uttarayan’da her yıl Hindistan takviminin en önemli günü için dev uçurtma festivali düzenleniyor.

Kıştan yaza geçişi temsil eden bu festivalden aylar önce katılımcılar en büyük, en renkli, en güzel uçurtmayı yapabilmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. 1989’dan beri Hindistan’ın en büyük festival organizasyonu ve eyaletin en büyük şehri olan Ahmedabad’ta 14 Ocak’ta tüm gökyüzünü uçurtmalar kaplıyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 10

Harbin Buz ve Kar Festivali, Çin

Dünyanın en büyük kış festivali olan Harbin, Çin’in kuzey bölgesinde düzenleniyor. Harbin kenti her zaman soğuk olmasıyla ünlü ve dondurucu soğukları nedeniyle “Buz Şehri” olarak anılıyor.

Kar heykellerinden yansıyan gökkuşağı renkleri ve çatılardan uzanan buz sarkıtlarının yanı sıra buzdan yapılmış dev Buda heykeli, Harbin’i bir buz cennetine çeviriyor. Festivale katılmak için soğuğu seviyor olmanız gerekiyor zira festival boyunca hava sıcaklığı -7 ila -20 derece arasında değişiyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 11

Holi Festivali, Hindistan

Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", başkent Dakka'da dün kutlandı.

Antik Hindu bahar festivali olan ve 18 Mart'ta yapılan Holi, dünyanın en çok fotoğrafı çekilen şenliklerinden biri. Renklerin Festivali olarak çevirebileceğimiz Holi, her bahar başında Hindistan’a dünyanın dört bir yanından binlerce turist çekiyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 12

Lord Vishnu’yu ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini kutlama ve hasadın bolluğu için teşekkür etme amacı taşır.

Hindistan’da Racastan ve Mumbai gibi şehirler festivalin öne çıkan merkezleri. Ancak meraklısına Uttar Pradesh’te Lord Vishnu’nun çocukluğunu geçirdiği Vrindavan’ı tavsiye edelim.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 13

Azizler Günü Uçurtma Festivali, Guatemala

Meksika’daki Ölüler Günü’ne çok benzeyen Ruhlar Günü, festivalin Guatemala versiyonu olarak düşünülebilir. Her yıl 1-2 Kasım tarihlerinde, insanlar mezarlıklarda toplanıyorlar, sunakları süslüyorlar ve kaybettikleri sevdiklerini hatırlıyorlar.

Guatemala’daki Sacatepequez mezarlığında BarriletesGigantes adı verilen, Azizler Günü Uçurtma Festivali düzenlenir. Yerli halk ve ziyaretçiler, doğal malzemelerden en büyük uçurtmaları tasarlarlar. 20 metre genişliğe kadar ulaşabilen uçurtmalar gökyüzünü kaplar.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 14

Hermanus Balina Festivali, Güney Afrika

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin sahil kasabası olan Hermanus, her yıl eylül ayı sonunda Balina İzleme Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Güney balinalarının göç yolu üzerinde bulunan kasabada bu muhteşem hayvanların geçişi bir festivale dönüştürülüyor.

Festivalin en önemli özelliği ise nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan balinalar için koruma kanunlarının düzenlenmesi ve okyanus yaşamının güvenlik altına alınması için çağrı yapmak.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 15

Gion Matsuri, Japonya

Kyoto’nun en büyük festivali olan Gion Matsuri, ilk kez 839 yılında salgın sırasında düzenlenmiş. Kyoto’lular, Tanrılara bir çocuk ulak göndererek onların kutsamalarını istemişler.

Bin yıldan uzun süredir devam eden Gion Matsuri’de geleneksel olarak bir erkek çocuk seçiliyor ve 24 Temmuz’daki geçit töreninde oturarak Tanrılara ulak oluyor. Bugünkü Gion Matsuri kutlamalarında, geçmişten farklı olarak sokak yemekleri ve partiler de yer alıyor.

Dünyanın en ünlü festivalleri - 16

Çiçek Festivali, Kolombiya

Kolombiya’da her ağustos ayında çiçeklerin doğa kutlaması olarak düzenlenen Feria de Flores, Çiçek Festivali 10 gün boyunca ülkeyi rengarenk donatıyor. Yerel yetiştirilmiş en güzel ve en renkli çiçek aranjmanları festival boyunca sergileniyor.

Festivalin sonunda en güzel aranjman seçiliyor. Her yaş ve insana göre farklı yarışma kategorileri bulunuyor, en cazip olanı ise elbette çocuklar kategorisi.

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