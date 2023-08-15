Dünyanın en ünlü festivalleri

Boynuz Gaga Festivali, Hindistan

Birçok farklı kabile ve etnik halkın bir arada yaşadığı Hindistan’ın Nagaland eyaletinde her kabilenin kendi geleneklerinden gelen festivalleri kutlanır. Boynuz Gaga Festivali, tüm bu festivalleri kapsayan nihai kutlamadır.

Bölgedeki tüm kabilelerin ve yerel yönetim yetkililerin birlikte organize ettikleri, farklı etnik grupların barış içinde yaşamasını kutlama festivali olarak kabul edilir. Adını aynı isimli kuştan alan Boynuz Gaga Festivali, bir tarım kutlamasıdır.

Kabileler Kohima yakınlarındaki Kisama’nın Naga Miras köyünde 10 gün birlikte kalıyorlar ve çok sayıda etkinlik yapıyorlar. El işi, heykel, yiyecek pazarları gibi hem sanatsal ve ticari boyutları olan bir yapıya kavuşuyor. Festivalin sonunda güzellik yarışması düzenleniyor ve Bayan Nagaland seçilerek tacı takılıyor.