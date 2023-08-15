Dünyanın en ünlü festivalleri
Yeni mevsimi karşılamak, ruhlarını aydınlatmak, şehrin insanlarını bir araya getirmek, balonlar ve uçurtmalarla gökyüzünü karşılamak... İşte dünyanın dört bir yanından en ünlü festivaller...
Ölüler Günü, Meksika
Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Dia de los Muertos, Ölüler Günü, ölülerin ruhlarına saygılarını sunmak, hatırlamak ve karşılamak için düzenleniyor. Meksika’daki festival Michoacan, Oaxaca ve Meksiko gibi başlıca şehirlerde en görkemli haliyle deneyimlenebilir.