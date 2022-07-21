Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü

Dünyanın en uzun yaşayan erkek dev pandası An An, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Hong Kong hayvanat bahçesinde 35 yaşında öldü. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, An An'ın sağlığının son haftalarda kötüleştiği ve veterinerler tarafından ötenazi yapıldığı belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 10:16

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 1

tema parkında yaşayan dünyanın en yaşlı erkek dev pandası An An, hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 2

1999'dan beri yaşadığı deniz ve hayvan tesisi Ocean Park, An'ın sağlığının son haftalarda gıda alımının azalmasıyla birlikte sürekli bozulma belirtileri gösterdiğini söyledi.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 3

İnsanlar için 105 yıla denk gelen 35 yaşında ötenazi yapılan An An ile ilgili açıklamada bulunan tem park yetkilileri, "Ocean Park, An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyor" dedi.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 4

Ocean Park yetkilileri, pandanın gıda alımının, katı gıda almayı tamamen bırakıp yalnızca su ve elektrolit içeceklerle beslenmeye başlayana kadar giderek azaldığını söyledi.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 5

ÇİN HEDİYE ETMİŞTİ

An An, 2016 yılında 38 yaşında hayatını kaybeden dünyanın en yaşlı dişi dev pandası Jia Jia ile birlikte Çin hükümetinin hediyeleriydi.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 6

Park, Ocean Park'ın pandaların korunması için önemli bir üs haline gelmesine yardımcı olduğu için Jia Jia ve An An'a bakma fırsatı için minnettar olduğunu söyledi.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 7

Ocean Park Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Pong, "An An bize çok sayıda kalp ısıtan an ile güzel anılar getirdi. Zekası ve oyunculuğu çok özlenecek" dedi.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 8

Ocean Park, “An An, ailemizin vazgeçilmez bir üyesidir ve Park ile birlikte büyümüştür. Ayrıca yerli halk ve turistlerle de güçlü bir dostluk bağı kurdu" açıklamasını yaptı.

Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü - 9

Mors, penguenler ve yunuslar gibi hayvanların sergilendiği Ocean Park'ta halihazırda Ying Ying ve Le Le iki dev panda bulunuyor.

Pandalar doğal yaşam alanlarında ortalama 20 yıl yaşarken, özel bakım altında yaşamları daha da uzuyor.  

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