Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası 35 yaşında öldü

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 10:16
Hong Kong tema parkında yaşayan dünyanın en yaşlı erkek dev pandası An An, hayatını kaybetti.
1999'dan beri yaşadığı deniz ve hayvan tesisi Ocean Park, An'ın sağlığının son haftalarda gıda alımının azalmasıyla birlikte sürekli bozulma belirtileri gösterdiğini söyledi.
İnsanlar için 105 yıla denk gelen 35 yaşında ötenazi yapılan An An ile ilgili açıklamada bulunan tem park yetkilileri, "Ocean Park, An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyor" dedi.
Ocean Park yetkilileri, pandanın gıda alımının, katı gıda almayı tamamen bırakıp yalnızca su ve elektrolit içeceklerle beslenmeye başlayana kadar giderek azaldığını söyledi.
An An, 2016 yılında 38 yaşında hayatını kaybeden dünyanın en yaşlı dişi dev pandası Jia Jia ile birlikte Çin hükümetinin hediyeleriydi.
Park, Ocean Park'ın pandaların korunması için önemli bir üs haline gelmesine yardımcı olduğu için Jia Jia ve An An'a bakma fırsatı için minnettar olduğunu söyledi.
Ocean Park Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Pong, "An An bize çok sayıda kalp ısıtan an ile güzel anılar getirdi. Zekası ve oyunculuğu çok özlenecek" dedi.
Ocean Park, “An An, ailemizin vazgeçilmez bir üyesidir ve Park ile birlikte büyümüştür. Ayrıca yerli halk ve turistlerle de güçlü bir dostluk bağı kurdu" açıklamasını yaptı.
Mors, penguenler ve yunuslar gibi hayvanların sergilendiği Ocean Park'ta halihazırda Ying Ying ve Le Le iki dev panda bulunuyor.
Pandalar doğal yaşam alanlarında ortalama 20 yıl yaşarken, özel bakım altında yaşamları daha da uzuyor.