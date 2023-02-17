Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi

Dünya insan faaliyetleri, küresel ısınma ve yoğun endüstriyel faaliyetler nedeniyle sona yaklaşırken, bilim insanları Antarktika kıtasını çevreleyen deniz buzu seviyesinin 1979'dan bu yana en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar bölgedeki buz erimesinin aniden yükselen sıcaklıklara, ozon tabakasındaki bir deliğe ve sera gazlarının yükselmesi ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 1

BBC’nin haberine göre, yaklaşık 40 yıllık verilere bakıldığında deniz buzu örtüsü rüzgarlar, sıcak hava ve su gibi sebepler nedeniyle en düşük seviyeye geriledi.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 2

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nin araştırmasına göre, 13 Şubat tarihinde deniz buzu örtüsü 1,91 milyon kilometrekareye inerek en düşük seviyeye ulaştı.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 3

ALIŞILMADIK DERECE YÜKSEK SICAKLIKLAR YAŞANDI

Bu yılki seviyenin, Antarktika Yarımadası'nın batı ve doğusundaki alışılmadık derecede yüksek hava sıcaklıklarından etkilenmiş olabileceği belirtildi.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 4

ERİME DEVAM EDECEK

Bilim insanları ise Antarktika deniz buzu seviyesindeki bu değişimin yalnızca iklim değişikliğine atfedilemeyeceğini kaydederken erimenin devam etmesi bekleniyor.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 5

Ayrıca, Antarktika’nın etrafında dönen batı rüzgarlarının oluşturduğu kuşak anlamına gelen Güney Halka Modu’nun (SAM) şu anda oldukça olumlu bir aşamada olduğu söyleniyor.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 6

Araştırmacılar, uzun vadede SAM'da görülen daha olumlu eğilimlerin muhtemelen Antarktika üzerinde bir ozon deliğinin varlığı ve atmosferdeki sera gazlarının yükselmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 7

Antarktika'da, en düşük deniz buzu seviyelerine 1.92 milyon kilometrekareyle 2022'de rastlanmıştı.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 8

Önceki araştırmalarda, küresel ısınmanın etkisiyle uzun vadede deniz buzu seviyelerinde yüzde 12-3 oranlarında gerileme olması tahmin edilirken Antartika'da bu tahminin tam olarak doğru çıkmadığı belirtilmişti.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 9

Antarktika'da geçen yüzyılın başlarında deniz buzu seviyesinde düşüş olduğu ancak daha sonra tekrar artış görüldüğünü ifade edilmişti.

Dünyanın geleceği alarm veriyor: Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi - 10

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