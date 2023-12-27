Dünyanın "iki yüzü" fotoğraflarla belgelendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu "Tough Mudder" yarışmasına birçok sporcu akın etti.

Eski bir terörle mücadele görevlisi tarafından oluşturulan etkinlikte sporcular, zorlu ve çamurlu birçok parkurda dayanıklılıklarını test etti.

Gazze'de ise hayatını kaybeden ve naaşları İsrail makamlarınca alıkonulan Filistinliler, İsrail tarafından Kızılhaç Örgütü yoluyla Gazze'deki ilgili makamlara teslim edildi.

Cenazeleri teslim alınan 111 Filistinlinin naaşı, Han Hunus kentindeki mezarlıkta, toplu mezarda defnedildi.