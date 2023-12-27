Dünyanın "iki yüzü" fotoğraflarla belgelendi
Başta Batı ülkeleri olmak üzere Dünya genelinde hayat normal akışında devam ederken İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki yıkım ve insanların yaşadığı dram bir ikilem olarak fotoğraf karelerine yansıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar büyük bir coşkuyla devam ediyor.
Gazze de ise saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.