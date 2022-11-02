Dünyanın ilk köpek restoranı Bolivya'da açıldı

Aslen bir doktor olan 38 yaşındaki Cuentas, “Her zaman Logan'ın eğlenebileceği bir yere gitmek istedik. Logan’ın büyüklüğü nedeniyle hiçbir yerde hoş karşılanmadık. İlk başta bir eğlence parkı düşündük, ancak pandemi ile birlikte işler değişti ve gerçeklikle daha yakından bağlantılı bir şey düşündük. Pladrar böyle doğdu” dedi.