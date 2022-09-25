Ege'deki 100 yıllık krizin tarihçesi

12 Adalar arasında yer alan Midilli ve Sisam'daki bu askeri hareketlilik Yunanistan'ın ilk provokasyonu değil. Atina, statüsü 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'yla belirlenen adalara zaman zaman askeri yığınak yapıyor ya da yapmaya çalışıyor.

Güvenlik kaynakları Atina'nın 18 ve 21 Eylül'de yaptığı bu çıkarmaların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.