Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü

GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ



Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.