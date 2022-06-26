Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 11:54
Ekvador'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 1 haftadır 6 kentte uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.
Karar, protestolarını sürdüren yerliler ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklandı.
Ülkede 18 Haziran'da 6 kentte uygulamaya konulan OHAL bugün itibarıyla kaldırıldı.
Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti.
LASSO'NUN AZLİ GÖRÜŞÜLDÜ
Ekvador basınında çıkan habere göre, meclis, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine Lasso hükümetinin durumunu tartıştı.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Sekreteri Fabian Pozo ve Yasama Organı Başkanı Virgilio Saquicela'nın başkanlığında düzenlenen oturumda, muhalefet Lasso'nun görevden alınması olasılığını tartışmaya açtı.
Lasso hükümetinin görevine devam etmesi ya da görevden azledilmesine ilişkin mecliste 72 saat içinde bir oylama yapılmasının beklendiği belirtildi.
GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ
Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.
Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.