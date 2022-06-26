Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü

Ekvador'da binlerce insan daha iyi yaşam şartları için günlerdir protesto düzenliyor. Ülkede 1 haftadır uygulanan OHAL kaldırıldı. Öte yandan meclis Cumhurbaşkanı Lasso ve hükümetinin azledilmesi durumunu görüştü.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 11:54

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 1

'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 1 haftadır 6 kentte uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 2

Karar, protestolarını sürdüren yerliler ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklandı.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 3

Ülkede 18 Haziran'da 6 kentte uygulamaya konulan OHAL bugün itibarıyla kaldırıldı.

Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 4

LASSO'NUN AZLİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ekvador basınında çıkan habere göre, meclis, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine Lasso hükümetinin durumunu tartıştı.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 5

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Sekreteri Fabian Pozo ve Yasama Organı Başkanı Virgilio Saquicela'nın başkanlığında düzenlenen oturumda, muhalefet Lasso'nun görevden alınması olasılığını tartışmaya açtı.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 6

Lasso hükümetinin görevine devam etmesi ya da görevden azledilmesine ilişkin mecliste 72 saat içinde bir oylama yapılmasının beklendiği belirtildi.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 7

GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 8

Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı bildirildi.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 9

Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 10
Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 11
Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 12
Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 13
Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 14
Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 15
Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 16
Ekvador'da OHAL kaldırıldı: Hükümetin azli görüşüldü - 17

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